Intel Core i3 di decima generazione a meno di 100 euro su Amazon, prezzo BOMBA

Il processore Intel Core i3-10105 di decima generazione (nome in codice Comet Lake), è stato progettato per funzionare su desktop con socket FCLGA1200, ed è una delle soluzioni desktop più economiche e prestanti al momento. Il processore è stato creato tramite un processo a 14 nm, e ha 4 core e 8 thread che operano a 3,7 GHz (con una modalità Turbo fino a 4,4 GHz) con una potenza di 65 W. Puoi acquistarlo ora su Amazon spendendo solo 98,50€ invece di 133,38€.



Il supporto ufficiale della memoria con il Core i3-10105 è limitato alla RAM DDR4 dual-channel con clock fino a 2.666 MHz fino a 128 GB (o il limite imposto dalla scheda madre).

Per quanto riguarda il modo in cui viene venduto: il Core i3-10105 è disponibile in una varietà di modelli, ma se acquisti questo, troverai anche un dissipatore di calore/ventola base incluso per l'utilizzo con una scheda madre LGA 1200.

Per la comunicazione con altri componenti della macchina, viene utlizzata una connessione PCI-Express Gen 3 ed è dotato della scheda grafica integrata UHD Graphics 630.

La virtualizzazione hardware è inoltre disponibile, funzione che migliora notevolmente le prestazioni della macchina virtuale. Inoltre, è supportata la virtualizzazione IOMMU (PCI passthrough), in modo che le macchine virtuali guest possano utilizzare direttamente l'hardware host. I programmi che utilizzano Advanced Vector Extensions (AVX) possono essere eseguiti su questo processore, aumentando le prestazioni per le applicazioni pesanti per i calcoli. Oltre ad AVX, Intel include anche il nuovo standard AVX2, ma non AVX-512.

Non lasciarti scappare lo sconto del 26% e acquista questo processore su Amazon approffitando anche della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.