Instagram: traduzione in tempo reale e pianificazione dei DM per gli account business

Instagram sta introducendo due strumenti innovativi la traduzione automatica dei DM diretti e la programmazione degli stessi. Queste nuove funzionalità segnano un passo deciso verso la trasformazione di Instagram in un vero e proprio hub professionale, offrendo alle imprese opportunità inedite di gestione e sviluppo della clientela su scala mondiale.

La piattaforma di Meta ha infatti ampliato il proprio ventaglio di servizi dedicati al business, mettendo a disposizione strumenti che rispondono concretamente alle esigenze delle imprese che operano in mercati internazionali. Dopo una fase di test avviata nei mesi precedenti, queste soluzioni sono ora accessibili a un numero crescente di account aziendali, con l’obiettivo di semplificare e rendere più efficace la gestione delle relazioni con i clienti a livello globale.

I dettagli della traduzione automatica

La traduzione automatica si configura come una vera innovazione per tutti coloro che desiderano abbattere le barriere linguistiche e ampliare il proprio raggio d’azione. Il funzionamento è estremamente intuitivo: basta tenere premuto su un messaggio ricevuto e selezionare la voce “Traduci” per visualizzare istantaneamente il testo nella lingua prescelta tra le 99 disponibili.

La traduzione appare immediatamente sotto il messaggio originale, garantendo una comprensione rapida e fluida. Un ulteriore elemento di praticità è la possibilità di impostare una lingua preferita, così da ricevere automaticamente tutte le traduzioni senza dover intervenire manualmente ogni volta.

Programmazione e pianificazione dei DM

A completare il quadro delle novità introdotte da Instagram vi è la programmazione dei DM, una funzione che consente di pianificare l’invio dei messaggi diretti in base alle specifiche esigenze operative. Il processo è semplice: dopo aver redatto il messaggio, è sufficiente tenere premuto il pulsante di invio e selezionare data e ora desiderate per la consegna.

Questa opzione si dimostra particolarmente utile per gestire promemoria di appuntamenti, lanciare offerte speciali in modo coordinato o adattare la comunicazione ai diversi fusi orari dei clienti.