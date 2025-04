Instagram testa nuovi filtri per i Reels: "Più recenti" e "Più visualizzati"

Instagram continua a innovare la sua piattaforma introducendo nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente. Nella sezione Reels, sono in fase di test due nuovi filtri che consentiranno agli utenti di ordinare i contenuti in base a criteri di popolarità e temporalità. Le nuove opzioni, denominate “Più recenti” e “Più visualizzati”, promettono di offrire una navigazione più personalizzata e mirata.

Questa novità è stata scoperta grazie ad alcuni utenti che hanno notato un menu a tendina aggiornato nella sezione Reels. L’analista di social media Lindsey Gamble ha evidenziato la scoperta, originariamente condivisa da Brent Colmer. Attualmente, la maggior parte degli utenti può filtrare i contenuti solo attraverso le opzioni “Seguiti” e “Vicini”. Con questa espansione, Instagram mira a migliorare significativamente l’esperienza di fruizione dei contenuti.

Con il filtro “Più visualizzati”, gli utenti potranno individuare rapidamente i contenuti virali del momento, mentre l’opzione “Più recenti” garantirà l’accesso ai video più attuali. Tuttavia, quest’ultima funzione potrebbe esporre gli utenti a contenuti non ancora moderati, nonostante i sofisticati sistemi di rilevamento delle violazioni di Meta.

Una mossa strategica

L’introduzione di questi filtri sembra rispondere alla crescente richiesta di personalizzazione da parte degli utenti. Anche se queste nuove opzioni offrono maggiore controllo, l’algoritmo di Instagram continuerà a influenzare i contenuti suggeriti, adattandoli agli interessi individuali e dei singoli utenti.

Queste modifiche potrebbero rappresentare una strategia di Meta per aumentare l’engagement e mantenere una posizione di rilievo nel competitivo mercato dei social media. Tuttavia, l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul lancio globale di queste funzionalità, che rimangono in fase di test.

Questi nuovi filtri per i Reels potrebbero rappresentare un significativo passo avanti per Instagram, offrendo agli utenti una maggiore capacità di esplorare e scoprire contenuti rilevanti. Resta da vedere come queste opzioni saranno accolte dal pubblico e se contribuiranno effettivamente a migliorare l’esperienza complessiva e globale della piattaforma.