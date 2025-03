Instagram testa "Blend": un feed condiviso di Reels tra gli amici

Instagram sta attualmente testando una nuova funzionalità chiamata "Blend", che permetterà agli utenti di condividere un feed di Reels con i loro amici direttamente tramite i messaggi privati. Questa funzione, che è stata in fase di sviluppo per oltre un anno, sembra ormai pronta per un lancio ufficiale e potrebbe presto essere disponibile per tutti. Al momento, alcuni utenti possono già provarla, accedendo alla funzione tramite i messaggi diretti (DM), con la possibilità di invitare altri contatti a partecipare al feed condiviso.

La principale caratteristica di "Blend" è che mostra un feed condiviso di Reels basato sugli interessi di entrambi gli utenti coinvolti. I contenuti vengono selezionati dall'intelligenza artificiale di Instagram, che prende in considerazione le attività precedenti degli utenti sulla piattaforma, come i Reels visualizzati o con cui hanno interagito. Questo feed unisce le preferenze dei due partecipanti, evitando di dover inviare Reels uno per uno, e creando un flusso unico di contenuti che potrebbero piacere ad entrambi.

Blend si adatta agli interessi condivisi

Una delle particolarità di "Blend" è la sua capacità di adattarsi agli interessi condivisi. Man mano che gli utenti interagiscono con i Reels nel feed, la piattaforma impara a personalizzare ulteriormente i suggerimenti, rendendo il contenuto sempre più mirato agli interessi comuni. Instagram spera che questa novità stimoli una maggiore condivisione tra gli utenti, sfruttando la popolarità delle chat private e dei contenuti brevi come i Reels.

Tuttavia, l’utilità di questa funzione è ancora oggetto di discussione tra gli utenti. Alcuni preferiscono inviare Reels specifici ai loro amici, in base ai loro gusti individuali, mentre il feed condiviso potrebbe risultare utile solo per coloro che hanno interessi molto simili. Nonostante le perplessità, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha espresso entusiasmo riguardo a "Blend", definendola una delle funzionalità più attese del 2025. Questo nuovo strumento si allinea con l'obiettivo della piattaforma di migliorare l'interazione tra gli utenti, rendendo la messaggistica ancora più coinvolgente.