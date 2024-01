Instagram aggiungerà sottotitoli ai Reel tradotti automaticamente

Instagram potrebbe presto includere una nuova funzionalità di accessibilità. Secondo il leaker Alessandro Paluzzi, che in precedenza aveva rivelato altre funzionalità dell’app, Meta sta lavorando alla possibilità di tradurre automaticamente i sottotitoli nei Reels. Come indica lo stesso nome, la funzione tradurrà automaticamente i sottotitoli dei video nella lingua preferita dall’utente. Uno screenshot della funzione pubblicato dal leaker suggerisce che, per abilitarla, Instagram potrebbe aggiungere un nuovo pulsante di attivazione/disattivazione nelle impostazioni di accessibilità. I sottotitoli dei Reel Instagram consentono di sapere cosa viene detto senza fare affidamento sull'audio, il che può essere utile per gli utenti con capacità uditive limitate. Ad oggi, questi sembrano essere disponibile soltanto in inglese, ma in futuro potranno essere attivabili in diverse lingue. I sottotitoli possono essere abilitati accedendo alle impostazioni dell'app. In alternativa, si può utilizzare menu a tre punti nell'angolo in basso a destra e selezionare “Gestisci sottotitoli”.

#Instagram is working on the ability to auto-translate your captions in #Reels 👀 pic.twitter.com/HujSykLFJn — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2024

Instagram: in arrivo anche il pinch to zoom, funzionalità ingrandire le foto

La società di proprietà di Meta sta anche lavorando a un piccolo aggiornamento che consente di pizzicare per ingrandire l'immagine del profilo di un account (il cosiddetto “pinch to zoom”). Si tratterà di un passo avanti rispetto alla precedente aggiunta dell'anno scorso, quando Instagram consentiva agli utenti di ingrandire le immagini del profilo soltanto toccandole. Instagram dovrebbe presto includere una serie di altre funzionalità come emoji animate per i DM, disattivazione delle conferme di lettura, post con caroselli collaborativi, elenchi di target di pubblico multipli e altro ancora. Recentemente ha lanciato uno sticker per trasformare le storie in template, uno strumento di editing AI generativo, un'opzione di download dei Reels e la possibilità di condividere i Reels con gli amici più stretti.

Al momento Instagram non ha confermato l’arrivo di tali funzioni, quindi si tratta ancora di indiscrezioni. Tuttavia, è probabile che la traduzione dei sottotitoli sui Reel o il pinch to zoom vengano aggiunti in un prossimo aggiornamento.