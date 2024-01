Instagram permetterà di includere un motivo alle richieste di follow

Secondo recenti indiscrezioni, Instagram starebbe lavorando sulla possibilità di aggiungere un motivo alla richiesta di follow. Ciò permetterebbe ad un utente di capire chi sia l’utente che ha effettuato la richiesta. La nuova funzionalità è stata segnalata dal leaker Alessandro Paluzzi, sempre molto attivo e affidabile per quanto riguarda le notizie sulle funzioni in sviluppo per social come Instagram. Paluzzi ha condiviso uno screenshot di tale funzionalità sul proprio profilo X. Instagram potrebbe inoltre dare la possibilità di scegliere tra diverse opzioni nella sezione: “Scegli un motivo da aggiungere alla tua richiesta di follow. Questo aiuta la persona a sapere chi sei”. Ad oggi non è chiaro quali saranno tali opzioni o se gli utenti avranno la possibilità di aggiungere un messaggio personalizzato. Ad esempio, il social LinkedIn consente agli utenti di aggiungere un messaggio personalizzato durante l'invio di richieste di connessione ad altri utenti sulla piattaforma.

#Instagram is working on the ability to add a reason to your follow request, helping the recipient understand who you are 👀 pic.twitter.com/JYKANta3UW — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 20, 2024

Instagram: le altre novità in sviluppo per proteggere la privacy degli utenti

Tale funzionalità di sottosviluppo si aggiunge all'elenco delle modifiche su cui la società di proprietà di Meta ha lavorato per proteggere gli utenti da follow indesiderati. Recentemente, Instagram ha anche modificato il modo in cui funzionano le richieste DM (messaggi diretti). Ciò serve a garantire che chi non segue il profilo di un utente possa inviare a quest’ultimo una sola richiesta. A proposito di privacy, l’azienda sta lavorando anche alla possibilità di disattivare le conferme di lettura nell’app. Il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha annunciato a novembre di aver iniziato a testare tale funzionalità. Grazie ad un nuovo pulsante di attivazione/disattivazione gli utenti potranno nascondere il proprio stato “Visto”.

Tra le altre novità recenti, Instagram ha collaborato con Samsung per aggiungere il supporto per le immagini Super HDR. La funzionalità è supportata sulla serie Galaxy S24 appena lanciata da Samsung, che viene fornita con una suite di funzionalità AI e sette anni di aggiornamenti. Oltre a ciò, Instagram sta lavorando su una serie di funzionalità, tra cui didascalie tradotte automaticamente ed emoji animati per i DM.