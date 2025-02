Instagram: ondata di contenuti violenti, Meta si scusa per l'errore

Instagram è stato recentemente travolto da una serie di contenuti violenti e sessualmente espliciti, che hanno suscitato forti reazioni tra gli utenti. L'ondata di contenuti disturbanti ha coinvolto numerosi post nei Reels, con immagini di cadaveri, ferite gravi e violenze. Questi contenuti sono stati etichettati come “Contenuti sensibili”, ma hanno comunque suscitato grande preoccupazione tra chi li ha visti.

Secondo quanto riportato da CNBC, molti utenti hanno trovato questi video anche nelle loro raccomandazioni, nonostante avessero attivato il “Controllo dei contenuti sensibili”, con le impostazioni più restrittive. Alcuni utenti si sono lamentati, sottolineando che la piattaforma stava mostrando contenuti inappropriati e violenti, rendendo l’esperienza su Instagram difficile da gestire.

Meta, la società madre di Instagram, ha prontamente risposto all’emergenza, attribuendo l’accaduto a un “errore tecnico” e non a una modifica delle politiche di moderazione. In una dichiarazione ufficiale, un portavoce ha affermato che il problema è stato risolto e che i contenuti non avrebbero dovuto essere suggeriti agli utenti. Meta ha anche chiesto scusa per l’incidente e ha rassicurato gli utenti sulla correzione del malfunzionamento.

Un incidente che arriva dopo che Mark Zuckerberg aveva annunciato una modifica dei contenuti

Questo incidente arriva dopo che, il mese scorso, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, aveva annunciato un cambiamento significativo nelle politiche di moderazione dei contenuti. In particolare, aveva dichiarato che la società avrebbe ridotto i controlli automatici sui contenuti e si sarebbe concentrata principalmente sulle segnalazioni degli utenti per affrontare violazioni meno gravi.

Sebbene questo approccio fosse stato introdotto per ridurre gli errori, l'incidente dei contenuti violenti nei Reels ha sollevato dubbi sulla sua efficacia. Zuckerberg aveva spiegato che i sistemi automatici in passato avevano rimosso troppi contenuti innocui e censurato materiale che non violava le politiche della piattaforma. Pertanto, Meta ha deciso di concentrarsi su contenuti di alta gravità, come terrorismo, abuso sessuale minorile e truffe, mentre le violazioni minori sarebbero state trattate in modo più selettivo, con un maggiore affidamento sulle segnalazioni.

Nonostante le scuse di Meta e le correzioni, l’incidente ha suscitato una riflessione sull'efficacia della moderazione dei contenuti su Instagram e sulle sfide legate al bilanciamento tra censura e libertà di espressione.