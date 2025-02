Instagram: nuove funzioni per i DM, musica e traduzioni integrate

Instagram ha lanciato un aggiornamento significativo per il suo sistema di messaggistica diretta, introducendo diverse novità pensate per arricchire l'esperienza utente e per rivaleggiare con altre piattaforme di messaggistica come iMessage e le app di terze parti. Tra le nuove funzionalità spiccano la possibilità di condividere musica direttamente nelle chat, un sistema di traduzione dei messaggi e numerose altre opzioni pensate per rendere le conversazioni più fluide e personalizzabili.

La condivisione di musica nelle chat rappresenta una delle novità più entusiasticamente accolte dagli utenti. Ora, infatti, è possibile selezionare brani musicali direttamente dalla libreria di Instagram e condividerli con amici o nei gruppi. I brani possono essere inviati come clip della durata massima di 30 secondi, una funzionalità che rende ancora più dinamica e interattiva l'esperienza di messaggistica.

Un'altra importante novità è l'introduzione della traduzione automatica dei messaggi, un utile strumento che supporta ben 99 lingue. Gli utenti potranno tradurre facilmente qualsiasi messaggio ricevuto, semplicemente tenendo premuto sul testo e selezionando l'opzione "Traduci". La traduzione apparirà immediatamente sotto il messaggio originale, facilitando la comprensione dei contenuti, anche in conversazioni internazionali.

Ulteriori novità e funzionalità

Instagram ha inoltre deciso di aggiungere la funzione di pinnare i messaggi, le immagini e i Reel nelle chat, un modo pratico per tenere traccia di informazioni o contenuti importanti. Basta semplicemente tenere premuto sul messaggio e selezionare "Appunta" per avere il contenuto sempre in vista nella parte superiore della conversazione. Gli utenti potranno appuntare fino a tre contenuti per chat, rendendo più facile trovare ciò che conta di più.

Un'altra novità utile è la possibilità di programmare l'invio di messaggi fino a 29 giorni in anticipo, una funzione che può tornare particolarmente comoda per chi ha bisogno di pianificare comunicazioni o promemoria. Basta tenere premuto il pulsante di invio per decidere quando inviare il messaggio, senza doverlo inviare immediatamente.

Infine, Instagram ha implementato anche la funzione di invito a chat di gruppo tramite codice QR, semplificando ulteriormente la creazione di nuovi gruppi e facilitando l'accesso alle conversazioni. Tutte queste nuove funzionalità sono attualmente in fase di rilascio per gli utenti iOS e Android in tutto il mondo, mentre un aggiornamento per la versione web è già in lavorazione.