Instagram: Meta è al lavoro per portare l’app nativa per iPad entro il 2025

Una lunga attesa sta per concludersi per milioni di utenti Apple: Instagram lancerà finalmente un’app nativa iPad entro la fine del 2025, secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter "Power On" per Bloomberg. Dopo oltre un decennio di adattamenti forzati e critiche da parte degli utenti, questa novità segna un cambiamento strategico per Meta, che punta a migliorare l’esperienza su tablet e ad ampliare il proprio raggio d’azione nel mercato tecnologico.

Un passo avanti per l’ottimizzazione tablet

Fino ad oggi, gli utenti di iPad erano costretti a utilizzare la versione web dell’app per iPhone, un’esperienza poco soddisfacente e lontana dallo sfruttare le capacità avanzate del display più grande. Questo limite sembra finalmente superato grazie a una nuova visione aziendale che riconosce l’importanza di una piattaforma dedicata.

La decisione di sviluppare un’app ottimizzata è stata influenzata da diversi fattori. Da un lato, la crescente popolarità degli iPad come strumenti per il consumo di contenuti multimediali rappresenta un’opportunità imperdibile. I formati video widescreen e in alta risoluzione di Instagram si adattano perfettamente agli schermi più grandi dei tablet, migliorando l’esperienza visiva. Dall’altro, la concorrenza di piattaforme come TikTok, già ottimizzate per iPad, ha esercitato una pressione significativa su Meta, spingendo l’azienda ad accelerare i tempi.

Motivazioni economiche e strategie di mercato

Oltre agli aspetti tecnologici, anche il lato economico ha giocato un ruolo cruciale. Meta mira a massimizzare le opportunità di monetizzazione, espandendo la propria presenza su tutte le piattaforme possibili. Con un’app dedicata per iPad, l’azienda di Zuckerberg potrebbe attrarre un numero maggiore di inserzionisti interessati a sfruttare il formato ottimizzato per tablet, incrementando così i ricavi pubblicitari.

Un’anteprima del futuro

Le prime fasi di test dell’app sono già in corso, con i dipendenti Meta che stanno utilizzando una versione beta. Questo suggerisce che lo sviluppo è in uno stadio avanzato e che il lancio potrebbe coincidere con un aggiornamento significativo di iPadOS o con un evento dedicato organizzato da Meta nel prossimo anno.

Questa mossa segue l’annuncio dell’app nativa di WhatsApp per iPad, consolidando l’impegno di Meta nel migliorare l’esperienza utente sull’ecosistema Apple. Dopo anni di relazioni complesse tra le due aziende, questa svolta potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di collaborazione e innovazione.