Instagram lancia le "Testimonianze" a pagamento per i creator

Instagram ha recentemente introdotto una nuova funzione pensata per i creator che desiderano monetizzare la loro attività online. Si tratta delle "Testimonianze", un formato pubblicitario che si aggiunge alle già esistenti Partnership Ads e consente ai creator di guadagnare attraverso la pubblicazione di endorsement scritti sui post e sulle pubblicità dei brand.

Questi messaggi possono essere commenti che appaiono sui post nel feed e sui Reel, offrendo così una nuova opportunità per i creator di collaborare con le aziende. Le Testimonianze rappresentano una forma di monetizzazione di una pratica già diffusa sui social media: quella di incoraggiare gli utenti a lasciare recensioni positive.

Sebbene molti brand incentivino le recensioni sui propri prodotti, in passato è stato difficile distinguere tra commenti genuini di clienti soddisfatti e quelli sponsorizzati. Con questa nuova funzionalità, Instagram offre un modo per i creator di identificarsi chiaramente come promotori a pagamento, garantendo maggiore trasparenza e chiarezza riguardo alla natura del rapporto tra creator e brand.

Anche se questi endorsement sono sponsorizzati, i creator mettono in gioco la loro reputazione, poiché il pubblico tende a fidarsi dei loro consigli. Se un creator non selezionasse attentamente i prodotti da promuovere, rischierebbe di compromettere il rapporto con i propri follower. Secondo Meta, infatti, il 40% degli utenti si affida ai consigli dei creator quando fa acquisti su Instagram.

Con le Partnership Ads, gli utenti già vedono post sponsorizzati che indicano chiaramente il coinvolgimento del creator e del brand, ma le Testimonianze offrono un'ulteriore modalità di promozione. I creator potranno scrivere brevi messaggi, di massimo 125 caratteri, che si collegano a un prodotto o una campagna pubblicitaria. Una volta scritto l'endoresement, il creator lo invierà al brand per l’approvazione e successivamente lo collegherà all’annuncio giusto.

Le Testimonianze appariranno in cima ai commenti dei post sponsorizzati, dandogli maggiore visibilità. Inoltre, i creator potranno monitorare l’andamento delle loro testimonianze attraverso le Impostazioni per creator sull'app, avendo la possibilità di rimuoverle se necessario. I pagamenti per le testimonianze verranno negoziati direttamente tra brand e creator al di fuori dell'app di Meta, senza che Instagram intervenga nella determinazione del prezzo.