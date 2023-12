Instagram introdurrà emoji animate nei DM

Vento di novità per Instagram. L’app di proprietà di Meta dovrebbe presto introdurre le emoji animate nella sua sezione di messaggistica istantanea, ovvero i Direct Message (DM). Ciò è quanto riportato dal leaker e reverse engineer Alessandro Paluzzi (@alex193a), con un post sul proprio account X. Com’era prevedibile, ad oggi l’azienda non ha né confermato né smentito l’arrivo di questa nuova funzionalità, ma il breve video pubblicato dal leaker italiano sembra togliere ogni dubbio. Proprio come accade con le emoji tradizionali, gli utenti potranno inviare le versioni animate come messaggi autonomi o legate ai messaggi di testo. Nel suo post, Paluzzi ha poi aggiunto che adesso le emoji sembrano essere un po’ lente, ma sicuramente verranno migliorate prima del rilascio ufficiale.

#Instagram is working on animated emojis for DMs 👀 pic.twitter.com/6RjI9FMRn7 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 20, 2023

Emoji animate: Instagram potrebbe seguire le orme di Telegram

Anche se le emoji animate possono essere intriganti, come ogni indiscrezione, bisogna prendere tutto con le pinze. Non tutte le funzionalità in sviluppo arrivano infatti nella versione stabile dell’app. Nei suoi Direct Message, Instagram consente ad oggi di inviare sticker, GIF animate e, naturalmente, anche emoji statiche. Tuttavia, se davvero dovesse arrivare presto il supporto per le emoji animate, ciò porterebbe Instagram in linea con Telegram, che ha introdotto tale funzionalità nel 2019. Telegram consente inoltre ai suoi utenti premium di caricare pacchetti di emoji animate personalizzati con stili artistici e personaggi unici.

Instagram non è l'unica app di proprietà di Meta che potrebbe supportare le emoji animate. Anche che WhatsApp dovrebbe essere a lavoro per introdurre tale funzionalità nella sua app di messaggistica istantanea. Bisogna inoltre ricordare che l’app ha recentemente aggiunto il supporto per gli sticker animati, disponibili come pacchetti di adesivi scaricabili all'interno dell'app. Nelle scorse settimane, Instagram ha poi lanciato un nuovo strumento di editing AI generativo negli Stati Uniti e una funzionalità per creare modelli di storie che altri utenti possono utilizzare. In un futuro prossimo Meta potrebbe sfruttare tale tecnologia anche permettere agli utenti di creare emoji animate personalizzate sui Direct Message Instagram. Come già accennato, ad oggi si tratta solo di indiscrezioni. Per saperne di più bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte di Meta.