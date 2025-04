Instagram introduce l'AI per il controllo dell'età: nuove misure per la sicurezza dei minori

Instagram, il colosso dei social media di proprietà di Meta, sta implementando una nuova strategia tecnologica per garantire una maggiore protezione dei minori online. Al centro di questa iniziativa si trova un sistema avanzato di verifica dell'età basato sull'intelligenza artificiale (AI), che analizza una serie di segnali digitali per accertare la veridicità dell'età dichiarata dagli utenti.

La piattaforma utilizza algoritmi sofisticati per monitorare i comportamenti digitali, come le interazioni con i contenuti e i profili seguiti. Questi dati vengono incrociati con informazioni come la data di creazione dell'account e i modelli di interazione sociale. Inoltre, l'approccio è personalizzato per area geografica: l'AI è addestrata su dataset specifici per riconoscere tendenze comportamentali locali, garantendo così una maggiore precisione.

Una delle novità più interessanti è l'introduzione di un metodo di verifica tramite video selfie, attualmente in fase di test in alcune regioni. Questa tecnologia, sviluppata in collaborazione con Yoti, un'azienda specializzata in soluzioni di verifica dell'identità digitale, consente agli utenti di confermare la propria età attraverso un breve video, migliorando ulteriormente la sicurezza della piattaforma.

Un programma che coinvolge 54 milioni di utenti adolescenti

Queste innovazioni tecnologiche arrivano in un contesto di crescente attenzione legislativa. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Danimarca, stanno valutando normative più severe per regolamentare l'accesso ai social media da parte dei minori. Le proposte includono l'uso di documenti ufficiali e tecnologie biometriche per la verifica dell'età.

Nonostante ciò, Meta continua a sostenere che la verifica dell'età dovrebbe essere effettuata principalmente a livello di app store, con un ruolo centrale per l'approvazione parentale. A tal proposito, Instagram ha introdotto notifiche genitori che informano le famiglie sulle funzionalità di sicurezza disponibili, promuovendo un dialogo attivo sulla sicurezza online.

Il programma di account per adolescenti, lanciato lo scorso anno, ha già coinvolto oltre 54 milioni di giovani utenti in tutto il mondo. Dati incoraggianti mostrano che il 97% degli utenti tra i 13 e i 15 anni ha mantenuto attive le impostazioni di protezione predefinite, segno di un'efficace implementazione delle misure di sicurezza. Questa combinazione di tecnologie innovative e approcci educativi rappresenta un passo significativo per posizionare Instagram come una piattaforma responsabile. L'obiettivo è bilanciare l'esperienza utente con le crescenti preoccupazioni normative e sociali, dimostrando un impegno concreto verso la sicurezza dei minori.