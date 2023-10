Instagram: in fase di test un feed con post di soli account verificati

Novità in casa Meta. Secondo quanto rivelato lo scorso lunedì dal capo di Instagram, Adam Mosseri, Instagram potrebbe presto inserire un interruttore che permette agli utenti di visualizzare i post pubblicati dagli account Meta Verified. Come ha dichiarato Mosseri sul canale, questa nuova funzione consentirà agli utenti di scoprire nuove aziende e nuovi creator. Il nuovo interruttore Meta Verified apparirà come opzione sotto “Seguiti” e “Preferiti”, quando tocchi il tasto “Per te”, in alto a sinistra nella schermata dell’app. Questa novità potrebbe spingere nuovi utenti ad attivare l’abbonamento Meta Verified (al prezzo di 13,99 euro al mese per la versione web o 16,99 euro al mese su app). Questo interruttore potrebbe infatti consentire maggiore visibilità ai creator che desiderano apparire nel feed Instagram.

Meta: Instagram segue la strategia di X Premium?

Meta ha introdotto il programma Meta Verified su Instagram e Facebook all’inizio dell’anno. Si tratta delle celebri spunte blu a pagamento, che offre una migliore assistenza clienti e protezione contro i furti di identità. Dopo i primi test in Australia e Nuova Zelanda, Meta Verified si è esteso agli Stati Uniti e non solo. Le spunte blu a pagamento sono state anche introdotte su X (Twitter Blue) e, in futuro, potrebbero anche essere adottate da altri social network, ad esempio TikTok. Recentemente, il social di Elon Musk ha introdotto una funzionalità che permette agli utenti di bloccare le risposte di account non verificati. Meta sembra quindi voler seguire una strategia simile a quella di X, promuovendo gli account verificati, a discapito degli utenti standard. L’idea è quella di ottenere un numero maggiore di utenti paganti, ma non è chiaro se questa strategia si rivelerà vincente oppure no.

La funzionalità per visualizzare soltanto i post di account verificati su Instagram potrebbe essere implementata nei prossimi mesi. Ad oggi Mosseri non ha indicato la portata del test, i paesi coinvolti o il numero di utenti che possono provare la funzionalità. Tuttavia, il capo di Instagram ha invitato i propri follower a far sapere se sono interessati ad utilizzarla. Annuncio ufficiale in vista?