Instagram: in arrivo una nuova funzione che cambierà la gestione dei commenti

La piattaforma di social media Instagram ha recentemente introdotto un importante aggiornamento, destinato a migliorare la gestione dei commenti per i creator più seguiti. Con l'obiettivo di offrire strumenti più avanzati, queste nuove funzionalità sono riservate agli utenti che superano la soglia dei 100.000 follower, distinguendo così i grandi creator dalle community di dimensioni più ridotte.

Tra le principali novità, i creator possono ora filtrare e organizzare i commenti in base a tre criteri distintivi: il livello di engagement (i commenti che hanno ricevuto più interazioni), l'ordine cronologico (dai più recenti ai meno recenti) e la popolarità dell'utente che commenta, basata sul numero di follower. Questo sistema è pensato per ottimizzare l'interazione con community numerose, permettendo ai creator di concentrarsi sui feedback più rilevanti e strategici.

Oltre a queste funzionalità premium, Instagram ha introdotto nuovi filtri disponibili per tutti gli utenti, indipendentemente dalla dimensione del loro seguito. Questi filtri consentono di visualizzare solo i commenti provenienti da account seguiti, verificati o abbonati al proprio profilo. Questa mossa mira a migliorare la qualità delle interazioni sulla piattaforma, riducendo il rumore generato da commenti meno significativi o potenzialmente indesiderati.

I creators più "piccoli" protestano

La decisione di riservare le funzionalità avanzate ai profili con almeno 100.000 follower ha suscitato reazioni contrastanti. Molti creator con audience più piccole ritengono che strumenti di questo tipo sarebbero altrettanto utili per loro, aiutandoli a gestire meglio le interazioni e a far crescere la propria community. Tuttavia, Instagram sembra intenzionata a mantenere questa soglia, continuando la sua strategia di differenziazione basata sulla dimensione del seguito.

Questa mossa si inserisce in un contesto in cui la gestione dei commenti è sempre più centrale per il successo sulla piattaforma. Per i creator con grandi audience, l'ottimizzazione del tempo dedicato alle interazioni è cruciale, soprattutto in un ecosistema competitivo come quello dei social media. Con questi strumenti, Instagram punta a consolidare la propria posizione come piattaforma di riferimento per i grandi creator, offrendo loro strumenti esclusivi per massimizzare l'impatto delle loro attività online.