Instagram impedirà ai ragazzi di ricevere DM da utenti non seguiti

Meta sta facendo nuovi passi avanti per proteggere gli adolescenti che usano le piattaforme Instagram e Facebook. I ragazzi non potranno più essere contattati da persone che non conoscono. Oggi, la società ha rivelato che gli adolescenti di età pari o inferiore a 16 anni (o di età pari o inferiore a 18 anni, a seconda del Paese) non potranno più ricevere messaggi diretti (DM) su Instagram da utenti che non seguano. Come riportato sul blog ufficiale di Meta: “Con questa nuova impostazione predefinita, gli adolescenti possono ricevere messaggi o essere aggiunti alle chat di gruppo solo da persone che già seguono o a cui sono connessi. Ciò aiuterà gli adolescenti e i loro genitori a sentirsi ancora più sicuri del fatto che non si riceveranno DM da persone che non conoscono. Gli adolescenti che utilizzano account supervisionati dovranno ottenere l'autorizzazione dei genitori per modificare questa impostazione”.

Instagram: presto anche blocco immagini indesiderate per gli adolescenti

Il blocco di Meta è già attivo e gli adolescenti riceveranno presto una notifica su Instagram che li avviserà di questa nuova impostazione di sicurezza. Allo stesso modo, gli utenti di Facebook Messenger di età pari o inferiore a 16 anni (o 18 anni o inferiore in alcuni paesi) potranno ricevere messaggi solo dai propri amici di Facebook o se dispongono delle informazioni di contatto della persona che li invia. Meta ha anche rivelato che presto aggiungerà una nuova funzionalità per gli adolescenti su Instagram e Facebook Messenger. Tale impostazione impedirà loro di vedere “immagini indesiderate e potenzialmente inappropriate” di chiunque stiano già seguendo o a cui sono connessi. Ciò avverrà anche se i messaggi sono crittografati. Inoltre, L’azienda di Menlo Park consiglia vivamente agli utenti minorenni di evitare di inviare personalmente tale tipo di immagini. Maggiori informazioni su questa particolare funzionalità verranno rivelate in un secondo momento.

Questi cambiamenti vengono introdotti proprio mentre alcuni governi stanno esaminando con maggiore attenzione il modo in cui i social network applicano le loro politiche nei confronti degli utenti adolescenti. All'inizio di questo mese, il procuratore generale dell'Iowa (Stati Uniti) ha intentato una causa contro TikTok. L’accusa afferma che la versione iOS dell'app, classificata per persone di età pari o superiore a 12 anni, dovrebbe essere classificata come app per 17+. Ciò è dovuto alle affermazioni secondo cui TikTok mostra regolarmente contenuti espliciti a bambini e adolescenti. L’azienda cinese seguirà l’esempio di Meta e porrà più limiti verso gli utenti adolescenti? Al momento non è dato saperlo.