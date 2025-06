Instagram è al lavoro per introdurre una funziona storica di Twitter (ora X)

Instagram sta sperimentando una nuova funzionalità di repost che consentirà agli utenti di ricondividere contenuti direttamente nel Feed. Questa innovazione supera i limiti delle Stories, offrendo un'opzione più versatile per interagire e condividere sulla piattaforma.

La funzionalità rappresenta un'importante evoluzione per Instagram. Gli utenti potranno ripubblicare non solo i contenuti di altri profili, ma anche i propri post, ampliando le possibilità di interazione. L'azienda ha confermato questa novità a TechCrunch, evidenziando un cambiamento significativo nel modo in cui i contenuti vengono condivisi e scoperti.

Reazione della community

Le reazioni della community sono contrastanti. Da un lato, c'è entusiasmo per una funzione che semplifica la condivisione di contenuti interessanti senza la necessità di utilizzare app di terze parti. Dall'altro, alcuni utenti temono che la piattaforma, già ricca di formati come Stories, Reels e Note, possa diventare troppo complessa e dispersiva. Questa complessità potrebbe rappresentare una sfida per chi cerca un'esperienza d'uso intuitiva.

Vantaggi per i creator

I vantaggi per i creator sono evidenti. La nuova funzione potrebbe incrementare la visibilità dei contenuti, favorendo la scoperta di nuovi profili e aumentando l'engagement. Inoltre, il repost potrebbe risolvere il problema dell'attribuzione dei contenuti, garantendo che gli autori originali ricevano il giusto riconoscimento per il loro lavoro. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un ecosistema competitivo come quello dei social media.

Sulla scia di Twitter (X)

Nonostante la novità, Instagram non è il primo a introdurre una funzionalità di questo tipo. Il concetto si ispira chiaramente al Retweet di Twitter, introdotto nel 2009, ed è già presente su altre piattaforme come Threads e TikTok. Questa mossa strategica sembra essere un tentativo di allinearsi alle tendenze del settore, mantenendo la piattaforma competitiva e rilevante nel panorama dei social media.

Incertezza sulla disponibilità

Rimane ancora incerto quando la funzione sarà disponibile per tutti gli utenti. L'implementazione definitiva dipenderà dai feedback raccolti durante la fase di test attualmente in corso. Gli sviluppatori di Instagram stanno lavorando per perfezionare l'esperienza utente, cercando di bilanciare l'innovazione con la semplicità d'uso.