Instagram: arriva la modifica delle foto con strumenti AI

L’intelligenza artificiale è ufficialmente arrivata sulle app del gruppo Meta. Nel corso dell’evento Meta Connect 2023, svoltosi lo scorso mercoledì, l’azienda di Menlo Park ha annunciato una due nuove funzionalità di foto editing per Instagram che sfrutterà l’intelligenza artificiale. Le due novità si chiamano “Restyle” e “Backdrop” (Sfondo) e sfruttano il generatore di immagini Emu. Questa tecnologia può anche essere utilizzata dagli utenti per creare adesivi da inserire nei commenti Facebook o nelle chat Messenger e WhatsApp.

Instagram: come funzionano Restyle e Backdrop

Restyle è la funzionalità capace di ritoccare le foto Instagram in pochi secondi, grazie ad una breve descrizione di ciò che si intende modificare. Una volta inserita la richiesta, questo strumento aggiornerà l’immagine introducendo le modifiche richieste dall’utente. Ad esempio, è possibile applicare il semplice stile “acquerello” oppure inserire una richiesta più complessa, come ottenere un’immagine in stile “collage da riviste e giornali, con bordi strappati”. Per quanto riguarda invece Backdrop, questa funzionalità sfrutta anche il modello Segment Anything, che permette di scontornare lo sfondo di un’immagine in pochi secondi. Per cambiare lo sfondo, è poi necessario inserire una richiesta testuale (ad esempio “metti sullo sfondo la Tour Eiffel di Parigi”). L’intelligenza artificiale farà il resto.

Meta ha comunque fatto sapere che gli utenti devono sempre sapere se un’immagine è stata generata o ritoccata tramite strumenti dotati di intelligenza artificiale. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda: “Sappiamo quanto sia importante la trasparenza quando si tratta dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Quindi le immagini create con Restyle e Backdrop indicheranno l'uso dell'intelligenza artificiale per ridurre le possibilità che le persone le scambino per contenuti generati dall'uomo. Stiamo anche sperimentando forme di marcatori visibili e invisibili”. Le nuove funzioni di Instagram non sono ancora disponibili a livello globale (sono infatti in fase di test), ma il roll-out dovrebbe avvenire a breve.