Instagram: arriva il download dei Reel degli account pubblici

Dopo una prima fase di test negli Stati Uniti, Instagram sta finalmente implementando la possibilità di scaricare Reels da account pubblici a livello globale. Ad annunciarlo è il numero uno di Instagram, Adam Mosseri ha annunciato sul suo canale ufficiale. La funzione consente agli utenti di salvare video per la fruizione offline o di condividerli con persone che non sono sui social media. Come riportato da Mosseri “Ora puoi salvare i reel creati dagli account pubblici sul tuo rullino fotografico: qualsiasi reel scarichi includerà una filigrana con l'handle Instagram del creatore. Lo abbiamo lanciato negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno e ora è disponibile a livello globale”. Scaricare un Reel su Instagram è molto semplice. Basta toccare il pulsante Condividi e selezionare poi Scarica, dalle opzioni presenti in basso. I Reel Instagram scaricati si salveranno nel rullino fotografico o nella galleria del telefono

Instagram: download dei Reel e altre funzioni in attivo

La nuova funzione di Instagram non è una vera e propria novità. Prima della piattaforma di Meta, era infatti già presente su TikTok. Proprio come accade sul social cinese, i creator di Instagram avranno sempre la possibilità di impedire ad altri utenti di scaricare i propri video. Dall’altro lato, gli utenti possono comunque salvare i Reel nella propria raccolta. Oltre al download dei Reel, gli utenti di Instagram possono ora condividere i propri contenuti con gli amici più stretti. Tra le altre novità, sarà presto possibile disattivare la spunta “visto” sui DM, ma non solo. La piattaforma aggiungerà anche i “bonus holydays”, che permette ai creator monetizzare in base al numero di visualizzazioni di foto e Reel ottenuti durante il periodo bonus, ma anche i caroselli collaborativi, che permettono a più utenti di partecipare allo stesso carosello.

La piattaforma, che ha raggiunto un numero di utenti attivi mensili di quasi 100 milioni, continua a testare svariate funzioni per migliorare sempre di più l’user experience dei suoi iscritti. Dopo il download dei Reel pubblici, quale altra funzione verrà rilasciata?