Instagram aggiorna Edits: nuove funzioni per l'editing video

In appena sette giorni dal lancio della nuova app di Instagram dedicata all’editing video, Meta dimostra il suo impegno nel settore con un primo aggiornamento settimanale che introduce un ampio set di funzionalità innovative. La piattaforma, denominata Edits, punta a rivoluzionare il montaggio video su dispositivi mobili, offrendo strumenti avanzati per una creatività senza limiti.

Il nuovo aggiornamento si distingue per l’introduzione di ben 125 font per personalizzare i testi e 15 effetti vocali da applicare ai voiceover. Secondo il comunicato ufficiale di Meta, questi strumenti consentono agli utenti di aggiungere un tocco personale e maggiore profondità ai propri contenuti.

Tra le funzionalità più utili spicca il pulsante “Applica tutto”, una novità che permette di applicare filtri, effetti, transizioni e regolazioni a tutti i clip di un progetto con un solo tocco. Questa soluzione è stata progettata per semplificare e velocizzare il flusso di lavoro, rendendo Edits un’app ancora più competitiva rispetto a editor affermati come CapCut.

Il successo di Edits

Già al debutto, l’app aveva attirato l’attenzione per funzionalità avanzate come il tracciamento multi-canale e la possibilità di scaricare video senza watermark. Con l’aggiornamento appena rilasciato, Meta conferma la sua ambizione di posizionare Edits come uno strumento di riferimento per i creator, offrendo tutte le funzionalità gratuitamente. Tuttavia, l’azienda ha lasciato intendere che alcune future caratteristiche premium, specialmente quelle basate sull’intelligenza artificiale, potrebbero essere disponibili tramite abbonamento.

La strategia di Meta è chiara: conquistare una larga fetta di utenti il più rapidamente possibile, costruendo una base solida prima di introdurre eventuali piani a pagamento. Con la promessa di aggiornamenti Instagram settimanali, l’app punta a mantenere alto l’interesse degli utenti e a consolidare la propria posizione nel mercato. L’app è già disponibile per il download sia su App Store che su Google Play Store, offrendo agli utenti un’esperienza di app di editing potente e gratuita.