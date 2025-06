Instagram aggiorna Edits: nuove funzionalità per il video editing

La nuova frontiera del video editing è stata appena ridefinita da Instagram, che ha lanciato un importante aggiornamento per la sua app Edits. Con un chiaro obiettivo di competere con piattaforme affermate come CapCut, Instagram ha introdotto strumenti avanzati che promettono di rendere la creazione di contenuti dei video più accessibile e sofisticata per i creator digitali.

Edits: introdotti i Keyframes

Il cuore di questo aggiornamento è rappresentato dall'introduzione dei Keyframes, una funzionalità che consente di modificare con precisione punti specifici all'interno di un progetto video. Questa tecnologia avanzata, che sarà presto applicabile anche a testi, adesivi e ritagli, permette agli utenti di personalizzare ogni singolo frame per ottenere risultati di livello professionale. L'obiettivo è chiaro: dare ai creator maggiore controllo e libertà creativa.

Edits: novità anche per l'audio

Non solo video: Instagram ha migliorato anche l'esperienza audio. La nuova funzione di ottimizzazione vocale include strumenti per la rimozione del rumore di fondo, un'opzione particolarmente utile per i creator che lavorano in ambienti rumorosi o con attrezzature di base. Questo aggiornamento dimostra l'impegno di Instagram nel supportare la qualità dei contenuti, anche in condizioni tecniche meno ideali.

Edits: la scheda "Idee"

Un'altra innovazione significativa è la scheda "Idee", che permette agli utenti di salvare audio e aggiungere note adesive per progetti futuri. Questa funzione non solo semplifica l'organizzazione del materiale creativo, ma stimola anche la creatività degli utenti, rendendo più facile la pianificazione di nuovi contenuti.

Edits: ulteriori novità

La personalizzazione visiva è stata ulteriormente potenziata con nuovi effetti testuali, che ampliano le possibilità di annotazione e design nei video. Questi aggiornamenti si aggiungono a una serie di miglioramenti già introdotti dall'app dal suo lancio ad aprile, tra cui effetti di transizione, nuovi font, teleprompter e marcatori di battuta.

Uno degli sviluppi più innovativi è l'integrazione della tecnologia AI Restyling, basata sull'intelligenza artificiale. Questa funzione consente di trasformare completamente l'aspetto di un video, aprendo nuove possibilità per i creator di esplorare stili e temi unici.