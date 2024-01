Insegna l'inglese ai tuoi bambini con Novakid: 17% di sconto

Novakid è la soluzione ideale per insegnare l'inglese ai bambini dai 4 ai 12 anni: la piattaforma offre un'ampia gamma di opzioni di pagamento, con sconti significativi per chi sceglie piani a lungo termine. Dai un'occhiata alle opzioni di abbonamento che possono ridurre il costo delle lezioni fino al 17%, con la possibilità di pagare mensilmente per una maggiore flessibilità finanziaria.

Come funzionano le lezioni su misura di Novakid

Con un approccio innovativo e una serie di vantaggi irresistibili, Novakid si propone di rendere l'apprendimento della lingua inglese un'esperienza divertente e coinvolgente per i piccoli studenti. Grazie a insegnanti madrelingua certificati e corsi adattati alle caratteristiche individuali di ogni bambino, l'apprendimento diventa ancora più semplice e alla portata di tutti i bambini.

Le lezioni si svolgono comodamente da casa, garantendo un ambiente sicuro e confortevole, e interamente online senza necessità di installare programmi aggiuntivi o acquistare materiali didattici. Novakid fornisce un account di gioco dedicato ai bambini, con avatar personalizzabili, compiti interattivi e un archivio video delle lezioni per monitorare il percorso di apprendimento.

Perché scegliere Novakid?

Le lezioni avvengono completamente in inglese , abituando i bambini a comunicare nella lingua straniera

, abituando i bambini a comunicare nella lingua straniera L'apprendimento avviene attraverso il gioco , con fumetti, mini-giochi e tour virtuali che rendono il tutto coinvolgente e divertente

, con fumetti, mini-giochi e tour virtuali che rendono il tutto coinvolgente e divertente Il programma è adattato al livello di ogni bambino , garantendo un apprendimento personalizzato e progressivo

, garantendo un apprendimento personalizzato e progressivo L'insegnante fornisce totale attenzione , correggendo la pronuncia e spiegando gli argomenti complessi tutte le volte necessarie

, correggendo la pronuncia e spiegando gli argomenti complessi tutte le volte necessarie Tutti i materiali sono accessibili online

Con Novakid, l'inglese diventa un'avventura stimolante e divertente. Scegli oggi Novakid per garantire al tuo bambino un futuro con un solido bagaglio linguistico: risparmia fino al 17% di sconto con i piani Standard o Premium disponibili, che possono essere pagati anche a rate. Avrai accesso anche a una garanzia di rimborso fino a 45 giorni e uno sconto del 10% se hai due figli che studiano con Novakid.

