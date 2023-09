Innovaformazione: microservizi, SAP, sviluppo mobile e altri corsi

La trasformazione digitale è un vortice che coinvolge ogni ambito e che ha inevitabilmente ripercussioni tanto sulle aziende, quanto su ogni singolo professionista del mondo digitale. In questo tempo di grande cambiamento, una figura eccezionalmente messa sotto pressione è quella dello sviluppatore: un profilo professionale estremamente cercato e sempre più prezioso, poiché diventa l'anello ultimo in grado di consentire alle aziende di esprimere appieno il proprio potenziale. La formazione dei developer (tanto le figure esperte, quanto i nuovi innesti junior) diventa pertanto strumento assolutamente necessario, poiché consente di assimilare quelle competenze che aggiornano la conoscenza di strumenti e linguaggi, portando meglio e più rapidamente le aziende verso l'obiettivo.

Innovaformazione ha messo a punto una ricca offerta formativa proprio per rispondere a questo tipo di esigenza: consentire alle compagnie di colmare le proprie lacune portando le competenze necessarie in azienda tramite corsi di formazione mirati. Un investimento di questo tipo può aprire a grandi opportunità poiché consente all'azienda di metabolizzare nuove conoscenze utili a tradurre in codice quel che le strategie di business vorrebbero proiettare sul mercato.

Aziende di consulenza informatica, software house di prodotto, web agency, nonché aree IT di aziende strutturate: l'apprendimento tramite i corsi di Innovaformazione è qualcosa di accessibile con previa analisi dei fabbisogni formativi verificando il background dei partecipanti, di personalizzabile sulla base delle proprie necessità e di profondamente efficace per il raggiungimento dell'obiettivo. Si immagini ad esempio un'azienda alle prese con una migrazione di infrastruttura: si può scegliere se optare per figure Junior da formare, oppure se accorciare i tempi con figure senior che ancora devono però metabolizzare nuova nozionistica utile a lavorare su nuove basi.

I corsi di Innovaformazione

I corsi di Innovaformazione sono pensati per garantire all'azienda massima elasticità organizzativa: le lezioni si tengono "live", da remoto, così che nessun lavoratore debba spostarsi dalla propria sede. Inoltre si tratta di lezioni spalmate su più giornate, così che non si debba distrarre la risorsa completamente dal lavoro e si possa così proseguire in parallelo tanto il lavoro quotidiano, quanto la formazione sulle tematiche prescelte. Su richiesta è possibile attivare corsi "in house" frontali presso il cliente in tutta Italia.

La gamma dei corsi di Innovaformazione è estremamente ampia, cercando di rispondere ad ampio raggio alle esigenze manifestate dalle aziende. Tra i corsi più richiesti del momento si segnalano in modo particolare:

Microservizi

I microservizi sono il cuore di un moderno approccio architetturale tale per cui ogni singola applicazione è costituita da più componenti (detti "servizi"). Si tratta di elementi di piccole dimensioni, distribuiti indipendentemente gli uni dagli altri, con proprio stack tecnologico ed in grado di comunicare tramite API. I vantaggi di questo approccio sono innumerevoli: codice più leggero e di facile aggiornamento, potendo aggiornare singole componenti senza particolari ricadute sul sistema complessivo; ogni componente può utilizzare differenti linguaggi di programmazione, potendo così raggiungere l'obiettivo volta per volta secondo quello che è il miglior strumento disponibile; c'è piena scalabilità tra i componenti, ottimizzando così sia i costi di sviluppo, sia la gestione dei carichi e dei costi annessi.

Nelle architetture di microservizi, le applicazioni sono costruite in modo che ogni loro funzione principale sia eseguibile in modo indipendente, consentendo ai team di sviluppo di creare e aggiornare nuovi componenti che soddisfano le mutate esigenze aziendali senza compromettere l'intera applicazione (Red Hat)

Da Spring Boot e Docker a GitLab, passando da Kubernetes a Go-golang: qui l'elenco completo delle opzioni attualmente disponibili, all'interno di un bacino di offerta in continuo aggiornamento.

SAP

SAP è da sempre al centro delle attenzioni di Innovaformazione poiché elemento fondamentale in azienda. Un software per la gestione dei processi aziendali, infatti, consente di avere fermo il polso della gestione dei meccanismi operativi, qualunque sia il ramo entro cui si va ad operare. I corsi consentono di formare utenti, analisti funzionali o programmatori. Troviamo infatti anche corsi basati sul linguaggio ABAP o sul "customizing SAP". Quest'ultimo è il termine che racchiude le modalità di parametrizzazione per customizzare il sistema SAP dell'azienda.

I corsi SAP disponibili sono dedicati in particolare a rami come la logistica (SAP MM-SD), la contabilità (SAP FI-CO) ed il comparto risorse umane (SAP HR-HCM). I consulenti incaricati hanno un ruolo cruciale per fare in modo che il gestionale possa garantire la miglior circolazione possibile dei dati, trasformandoli valore nell'attività operativa quotidiana. I Corsi SAP sono disponibili sia in classe virtuale in diretta di gruppo a calendario, sia in formato video-registrati accessibili on-demand e 24H. L'elenco dei video corsi SAP è disponibile QUI.

Sviluppo mobile

Lo sviluppo per il mobile ha creato un nuovo ambito di programmazione nel quale è ormai sempre più importante avere risorse interne adeguate ad affrontare la sfida. Progettare e sviluppare applicazioni per mobile implica la capacità di utilizzare strumenti trasversali che possano consentire la messa a terra di un progetto in tempi rapidi tanto su Android quanto su iOS, passando in primis tramite Flutter (casa Google: basato su "Dart", utile per una programmazione rapida che consente di programmare una sola volta e ottenere il doppio progetto sia per dispositivi Android che iOS) e Maui .Net (casa Microsoft: framework cross-platform per programmazione con C# e XAML).

Le opzioni disponibili sono anche molte altre (Kotlin e Swift/iOS, ad esempio), ma sono Flutter e Maui gli ambiti di maggior importanza al momento: si tratta di framework che consentono di sviluppare su ambo i principali sistemi operativi mobile e che per questo motivo permettono di portare rapidamente a realizzazione i progetti di una azienda che intenda sfruttare il mobile per mettere i propri prodotti e servizi nelle mani degli utenti.

I corsi di Innovaformazione

I corsi di Innovaformazione si caratterizzano per essere online, organizzati in classi virtuali che possono seguire la lezione in videoconferenza. L'interazione è continua e per accedere ai corsi saranno sufficienti un PC ed una connessione: ogni classe ha un massimo di 10 studenti, i quali hanno a disposizione medesimo materiale didattico.

Non servono spostamenti, né costi accessori, né si deve sottrarre tempo al lavoro oltre a quello dedicato alle lezioni. Al termine si ottengono attestati tecnici utili ad arricchire il curriculum personale e ad attestare le skill acquisite tramite e-learning.

L'informatica specialistica non è mai stata così facile ed accessibile, nonché ottimizzata sulle esigenze specifiche per poter offrire esattamente le competenze desiderate, quando desiderato. Per l'azienda significa poter investire in modo mirato sulle risorse e sulle tematiche che potranno fare la differenza nello sviluppo interno.

Il costo per la formazione delle proprie risorse umane è da considerarsi un investimento. Se si investe nella formazione informatica l'investimento avrà doppio valore perchè:

si riuscirà a restare competitivi sul mercato

si eviteranno costi per esternalizzare il progetto.

