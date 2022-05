Inmotion Hosting: offerta imperdibile per gli hosting condivisi

Gli hosting condivisi sono l'opzione preferita da singoli o piccole imprese che vogliono affacciarsi alle molteplici opportunità del web.

Questa soluzione, consente di gestire il proprio sito attraverso un pannello di controllo user friendly, con una vasta scelta per quanto concerne i provider. Va però detto che non tutti i servizi sono effettivamente così validi.

Con una scarsa protezione rispetto agli attacchi informatici, con un hardware non adeguato e con assistenza scadente, una piattaforma di questo tipo può risultare poco fruibile se non del tutto inutile. Esiste dunque una soluzione con costi contenuti ma che è in grado di garantire standard qualitativi così elevati?

Uno dei primi nomi che viene in mente è, senza ombra di dubbio Inmotion Hosting.

Hosting condivisi per qualunque necessità e a prezzi a dir poco convenienti

Inmotion Hosting propone ai suoi clienti ben 4 potenziali soluzioni, spaziando dai piccoli progetti nati per passione fino agli e-commerce aziendali da migliaia e migliaia di visite al giorno.

L'offerta base, definita Core, offre:

un certificato SSL gratuito ;

; spazio per 2 siti web ;

; memoria SSD da 100 GB ;

; larghezza di banda illimitata ;

; 10 indirizzi e-mail ;

; strumenti sicurezza ;

; strumenti per la promozione del sito.

Il tutto per 2,99 dollari al mese con la sottoscrizione triennale.

Con la soluzione Launch invece, Inmotion Hosting si rivolge a chi ha orizzonti ancora più ampi. Si parla infatti, oltre a quanto presentato dalla sottoscrizione Core, anche di dominio gratuito, illimitati siti web, memoria SSD NVMe illimitata, indirizzi e-mail illimitati e prestazioni UltraStack 6x per caricamenti super rapidi.

L'abbonamento Power, offre tutto quello incluso nel precedente aggiungendo un sistema di cache avanzata e prestazioni UltraStack 12x. Grazie all'attuale offerta di Inmotion Hosting, questo pacchetto è disponibile allo stesso prezzo della sottoscrizione Launch, ovvero solamente 4,99 dollari al mese.

Infine, per chi lavora in pianta stabile sul web, la soluzione Pro rappresenta quanto di meglio possibile. Le velocità di caricamento infatti vengono incrementate ulteriormente, con le prestazioni UltraStack 20x, abbinate a un IP dedicato e al supporto pro SLA. Per quanto concerne il costo, si parla di un prezzo scontato pari a 12,99 dollari al mese.

