Inizia la scalata da gamer col mouse Razer DeathAdder Essential IN OFFERTA!

Il mouse è uno degli accessori base per una postazione PC che si rispetti, che si parli di lavoro o, soprattutto, di gaming. Se poi puoi aggiudicarti in offerta un pezzo niente male ad un prezzo molto basso, come quella di oggi per il mouse da gaming Razer DeathAdder Essential, allora è proprio il caso di farci un pensierino.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il mouse da gaming Razer DeathAdder Essential a solamente 29,99€, con uno sconto del 25% sul totale e un bel risparmio di 10€.

Um mouse da gaming per partire alla grande!

Stiamo parlando di un mouse da gaming che possiede un sensore ottico da 6.400 DPI reali, che potrai combinare con un sistema di controllo che rende i movimenti rapidi e precisi. La forma di questo mouse è ergonomica, progettata per sessioni di gioco estese e con un comfort degno da pro player.

Il mouse da gaming Razer DeathAdder Essential possiede inoltre una durabilità elevata, garantita fino a 10 milioni di click per tutti e 5 i pulsanti Hyperesponse., ovviamente programmabili per avere un'esperienza personalizzabile e adatta ai giocatori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.