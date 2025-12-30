Inizia il 2026 con NOW: ecco le offerta da 4,99 euro al mese

Con NOW è possibile iniziare il 2026 sfruttando un catalogo di contenuti ricco e completo, a cui è possibile accedere con un'offerta personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere tra tre diversi Pass (Entertainment, Cinema e Sport). Tutte le promozioni sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di NOW, accessibile dal box riportato qui di sotto. Attualmente, le promo partono da 4,99 euro al mese. L'attivazione dei singoli Pass consente l'accesso immediato a tutti i contenuti inclusi nel Pass stesso.

Le offerte NOW di inizio 2026

È il momento giusto per accedere a NOW e sfruttare una ricchissima programmazione, disponibile con condizioni molto vantaggiose. Con NOW è possibile scegliere tra tre Pass:

Entertainment per accedere a serie TV e show

per accedere a serie TV e show Cinema per accedere a una ricca programmazione di film

per accedere a una ricca programmazione di film Sport per seguire in diretta tutti gli eventi inclusi nella programmazione di Sky Sport e Sky Calcio

Si tratta, quindi, di un'offerta completa e personalizzabile che spazia dall'intrattenimento alle serie TV passando per cinema e per tanto sport, sia in diretta che come approfondimenti.

Le offerte disponibili sono le seguenti:

Pass Entertainment : 4,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese

: 4,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese Pass Entertainment + Cinema: 7,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese

+ Cinema: 7,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese Pass Entertainment + Cinema + Opzione Premium (per 2 visioni in contemporanea e zero pubblicità nei contenuti on demand): 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese

+ + (per 2 visioni in contemporanea e zero pubblicità nei contenuti on demand): 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese Pass Sport: 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure 29,99 euro al mese

Le offerte senza periodo di permanenza minima per 12 mesi prevedono la disattivazione del rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per accedere subito alle promozioni in corso e attivare i Pass NOW desiderati, basta seguire il link qui di sotto. L'attivazione è immediata e, quindi, consente l'accesso a tutti i contenuti inclusi nel Pass.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.