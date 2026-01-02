Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Inizia il 2026 con IONOS: website builder gratis per un anno intero

Eleonora Busi
Pubblicato il 2 gen 2026
Aprire un nuovo sito web, un blog o un e-commerce è uno dei buoni propositi più concreti per il 2026. Con l’offerta IONOS, trasformare un’idea in un progetto online diventa semplice e conveniente: il suo website builder è gratis per un intero anno, dominio ed e-mail inclusi.

Un website builder pensato per chi inizia (e non solo)

MyWebsite Now Starter è lo strumento progettato per i principianti che vogliono creare un sito web personalizzato in modo intuitivo e veloce. L’editor non richiede competenze di programmazione e consente di pubblicare online in pochi passaggi, mantenendo un risultato professionale e curato.

Il generatore di siti web AI accelera ogni fase del progetto: dalla struttura ai contenuti. Sono inclusi generatore di testo AI, strumento di ottimizzazione testi IA e generatore di testo SEO AI, oltre a generatori di immagini e palette colori AI per un design coerente e moderno.

I template disponibili sono pensati da esperti di web design. Le sezioni responsive si adattano automaticamente a desktop, smartphone e tablet. La gestione delle pagine e della navigazione è semplice grazie al drag and drop, mentre le funzioni SEO integrate aiutano a migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

L’offerta comprende dominio gratuito e certificato SSL per tutta la durata del contratto, e-mail professionale con 12 GB, assistenza con consulente personale, assenza di pubblicità e impostazioni SEO pronte all’uso. È possibile aggiungere anche un negozio online con diverse opzioni di pagamento e spedizione.

Scegliendo il pacchetto Plus, ottieni 1 anno gratis con un  risparmio complessivo di 216 euro. Una promozione ideale per chi vuole iniziare senza costi e con strumenti completi fin dal primo giorno: approfittane subito e risparmia.

