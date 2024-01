Inizia il 2024 risparmiando con Carta YOU senza commissioni

Se fra i tuoi buoni propositi per l'anno nuovo c'è anche quello di risparmiare, con Advanzia Bank e la sua Carta YOU sei già sulla strada giusta. Carta YOU è a tutti gli effetti una carta di credito, che non presenta però alcuna commissione annuale, né spese per i prelievi in contanti e pagamenti esteri e non è necessario cambiare la tua banca. Puoi richiederla online in soli due minuti.

I vantaggi che ti faranno amare Carta YOU

Carta YOU è un'imperdibile offerta per coloro che desiderano dare un taglio alle commissioni annue sempre più onerose. Carta YOU è a canone zero per sempre, così non dovrai mai più preoccuparti dei costi. Anche i prelievi in tutto il mondo da oltre un milione di sportelli automatici sono inclusi nel "pacchetto" Carta YOU e sono senza alcuna commissione.

Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, Carta YOU è il tuo alleato perfetto per gli acquisti internazionali, che sono senza commissoni. Se viaggi spesso all'estero, inoltre, la carta di credito targata Advanzia Bank mette a tua disposizione anche un pacchetto di assicurazione viaggio completo senza alcun costo aggiuntivo per te.

Carta YOU non solo ti offre risparmi immediati, ma ti consente anche di usufruire di un pagamento differito fino a 7 settimane senza alcun interesse sui tuoi acquisti, per la massima flessibilità. Non è nemmeno necessario cambiare la tua banca attuale: potrai infatti saldare il pagamento inserendo le coordinate bancarie di un conto che già possiedi.

Advanzia Bank si impegna a fornire un servizio di credito al consumo adeguato, 100% online. Con Carta YOU, che può vantare l'affidabilità e la sicurezza di una Mastercard Gold, potrai finalmente dire addio alle commissioni annuali e ottenere in cambio numerosi vantaggi. Richiedila online: ti basteranno soltanto due minuti.

