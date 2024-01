Inizia il 2024 imparando una nuova lingua con Mondly: 96% di sconto

Un'opportunità unica ti attende per iniziare il nuovo anno con il ritmo giusto: Mondly, pluripremiata app con oltre 110 milioni di download, offre accesso a vita a 41 lingue a soli 89,99 euro anziché 1999,99, con uno sconto imperdibile del 96%.

Tutto quello che Mondly ha da offrire

Mondly è un'app che ha rivoluzionato il modo in cui impariamo le lingue: offre un approccio unico che combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Il risultato? Imparare nuove lingue come un madrelingua, in modo divertente e coinvolgente.

Con Mondly, imparare una nuova lingua diventa un'esperienza piacevole, facile e veloce. La scienza neurale all'avanguardia si fonde con tecnologie innovative per consentirti di parlare una nuova lingua più rapidamente di chiunque altro. Gamification e avanzate tecnologie di apprendimento linguistico rendono l'esperienza educativa coinvolgente e motivante.

Ecco i vantaggi esclusivi di Mondly Premium:

Accesso a 41 lingue a vita : scegli la lingua che hai sempre desiderato conoscere, e avrai accesso illimitato per tutta la vita

: scegli la lingua che hai sempre desiderato conoscere, e avrai accesso illimitato per tutta la vita Contenuti esclusivi : Mondly offre gratuitamente l'accesso a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora

: Mondly offre gratuitamente l'accesso a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora Pronunce impeccabili e accenti naturali grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti

Conversazioni reali in Realtà Aumentata : esercitati con un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

: esercitati con un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata Parti da qualsiasi lingua: diversamente dalle altre app, Mondly ti permette di imparare dalla tua lingua madre, non solo dall'inglese o dall'italiano

L'offerta limitata di Mondly Premium a soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro è un investimento per il tuo futuro. Inizia il 2024 imparando una nuova lingua e apriti a nuove opportunità personali e professionali. Un solo acquisto, 41 lingue a vita, 96% di sconto.

