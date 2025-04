Inizia a usare le passkey con NordPass: ora in sconto del 50%

Negli ultimi tempi, le passkey hanno iniziato a garantire una maggiore sicurezza rispetto alle password tradizionali. Questo perché combinano la verifica biometrica con l'uso di chiavi crittografiche. Per questo sono diventate un'alternativa più sicura e pratica rispetto alle password.

Tra i tool che mettono a disposizione questo livello di protezione più elevato, c'è sicuramente NordPass, password manager sviluppato dalla stessa azienda diella celebre VPN NordVPN. Con NordPass, puoi iniziare a usare le passkey per proteggere i tuoi dati e approfittare di un'offerta con il 50% di sconto: il prezzo finale per il piano biennale è di 1,49€ al mese.

Perché le passkey di NordPass sono la scelta migliore

Le passkey sono soluzioni di sicurezza più robuste rispetto alle password tradizionali. Mentre le password possono variare in forza a seconda della loro complessità, le passkey di NordPass sono intrinsecamente sicure. Non è necessario preoccuparsi di creare combinazioni complicate di lettere, numeri e simboli: le passkey sono generate automaticamente e uniche per ogni servizio. Questo elimina il rischio di riutilizzare la stessa password su diversi account, un’abitudine che può compromettere la sicurezza.

Un altro grande vantaggio delle passkey è che la chiave privata che le accompagna rimane riservata, migliorando ulteriormente la protezione rispetto alle password. Poiché le passkey non vengono condivise con i siti web e le applicazioni, riducono notevolmente la possibilità che vengano intercettate o utilizzate da malintenzionati. Inoltre, le passkey risultano molto più resistenti agli attacchi di phishing, che sono tra le minacce più comuni per le password.

Le password, al contrario, hanno delle vulnerabilità. La loro robustezza dipende dalla complessità e dal modo in cui vengono conservate. Tendono poi ad essere riutilizzate su più siti, aumentando i rischi in caso di violazione di uno di questi account. Anche se vengono memorizzate in modo sicuro, le password rimangono comunque vulnerabili agli attacchi di phishing e altre forme di intercettazione.

Con l'attuale offerta, puoi iniziare a utilizzare NordPass a un prezzo scontato, risparmiando il 50% sul piano annuale. Vai sul sito ufficiale del servizio e ottieni ora il prezzo di 1,49€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.