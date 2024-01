Inizia a risparmiare con Conto Arancio e un tasso del 4%

Conto Arancio offre un'opportunità imperdibile per iniziare il 2024 con risparmi intelligenti, grazie a un tasso di rendimento del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi sui depositi fino a 100.000€. Questa offerta vantaggiosa è valida solo per coloro che aprono il Conto Arancio entro il 27 gennaio.

Conto Arancio: crescita dei risparmi sicura e senza vincoli

Conto Arancio si presenta come un conto deposito che consente di far crescere i propri risparmi in modo semplice e sicuro, senza vincoli o rischi.

La gestione del conto è completamente gratuita per prelievi, versamenti, apertura, chiusura e anche per il rendiconto online. La flessibilità è massima, permettendoti di muovere il denaro in ogni momento senza perdere gli interessi accumulati.

ING, la banca dietro Conto Arancio, è una delle istituzioni finanziarie più solide in Italia, presente nel mercato da oltre vent'anni.

Aderendo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, garantisce la sicurezza dei tuoi risparmi fino a un massimo di 100.000€. Con un ampio bacino di utenza, ING offre prodotti finanziari diversificati per soddisfare ogni esigenza.

Per calcolare quanto potresti far crescere i tuoi risparmi, il sito di Conto Arancio mette a disposizione uno strumento dove inserire l'importo e la durata del deposito.

Per accedere all'offerta del 4% annuo lordo per 12 mesi, devi aprire il primo Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024. Puoi effettuare il versamento iniziale da un altro conto corrente o dal Conto Corrente Arancio, un conto corrente gratuito che puoi richiedere durante la procedura di apertura.

Basta seguire i passaggi indicati sulla pagina ufficiale e, una volta forniti tutti i dati richiesti, effettuare un versamento per attivare il conto e iniziare a risparmiare con tranquillità.

