Le INIMITABILI AirPods 2 sono in OFFERTA su Amazon al 15%

Se vuoi avere uno fra i migliori modelli di auricolari wireless in commercio allora non devi assolutamente perderti questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le AirPods di 2a generazione a soli 125,99 euro, invece che 149 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo perché sei di fronte a delle cuffiette magnifiche e inimitabili. Per cui goditi lo sconto del 15% e risparmia per avere il meglio del meglio. Ovviamente devi fare presto perché la promozione non durerà all'infinito. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

AirPods 2: qualità superiore e prezzo vantaggioso

Sicuramente in questo momento il rapporto qualità prezzo delle mitiche cuffiette della mela morsicata è top. Il loro design minimal le contraddistingue da sempre per leggerezza e comodità. Le potrai tenere alle orecchie per tutto il tempo che vuoi senza nemmeno accorgerti di averle. Anche perché hanno un'autonomia di ben 5 ore con una ricarica e 24 ore totali grazie alla custodia.

Appena apri la cover, dopo il primo accoppiamento al tuo dispositivo, si associano immediatamente e garantiscono una connessione eccezionale, senza latenza. Per gestire il volume, le tracce musicali o fare una chiamata, ti basta dire "Hei Siri" e chiedere quello di cui hai bisogno. Ascoltare la musica e fare chiamate sarà un'esperienza senza precedenti.

Affrettati dunque perché come ti dicevo la promozione non potrà durare tantissimo tempo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista le tue AirPods di 2a generazione a soli 125,99 euro, invece che 149 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.