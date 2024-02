Inglese per bambini con Novakid: iscrivi tuo figlio/a e risparmia il 15%

Perché non indirizzi fin da ora tuo figlio/a all’insegnamento della lingua inglese? Se ha tra i 4 e i 12 anni, puoi scriverlo ai corsi di Novakid.

È conveniente per due motivi: metodi di insegnamento innovativi e sconto del 15% esclusivo soltanto per i nostri lettori. Devo soltanto inserire in fase di sottoscrizione il codice promo HTML15.

Metodo Novakid: esperienza di apprendimento innovativa

C’è un’altra offerta in realtà: la prima lezione di è in prova gratuita. In questo modo, puoi valutare immediatamente se tuo figlio/a è entusiasta o meno.

I corsi sono strutturati in 3, 6 o 12 mesi, il metodo di Novakid è innovativo e coinvolgente, quindi adatto a tutti i livelli di conoscenza basilare. Ecco quali sono i 4 vantaggi principali del metodo Novakid:

Immersione linguistica: le lezioni si svolgono completamente in inglese, così i bambini si abituano fin da subito a comunicare in questa lingua.

Apprendimento attraverso il gioco: le lezioni comprendono anche giochi, attività interattive e strumenti multimediali per coinvolgere e divertire i bambini.

Attenzione individuale: l'insegnamento di Novakid è individuale, ossia viene adattato alle esigenze di ogni bambino.

Sconti: al di là dello sconto del 15% usando il codice HTML15, viene offerto un altro sconto del 10% per le famiglie con 2 figli che seguono i corsi.

Il consiglio di Novakid è quello di seguire 3 lezioni alla settimana, in modo tale che i risultati siano sempre ottimali senza stressare eccessivamente i bambini.

Se vuoi che tuo figlio impari l’inglese, i corsi di Novakid sono senza dubbio i migliori. Con la prima lezione in prova gratuita, potrai valutare l’effettiva efficacia del servizio.

