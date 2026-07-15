Inghilterra-Argentina, a che ora inizia la semifinale dei Mondiali di calcio

Oggi, mercoledì 15 luglio, ad Atlanta va in scena Inghilterra-Argentina, seconda semifinale dei Mondiali di calcio 2026. La Nazionale inglese sulla carta dovrebbe avere la meglio sui Campioni del mondo in carica, il problema però è che i pronostici siano quantomai complicati quando in campo c’è un certo Lionel Messi.

La partita di stasera sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, con il calcio d’inizio fissato alle ore 21. La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento dall’ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana Massimo Ambrosini. Ricordiamo che il pass Mondiali è disponibile a 9,99 euro una tantum, mentre il piano di abbonamento Full è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi quattro mesi, poi 36,99 euro al mese per i rimanenti otto mesi.

I pronostici non valgono quando gioca Messi

Alla vigilia della semifinale Inghilterra-Argentina i bookmakers sono concordi nel dare i Leoni d’Inghilterra favoriti rispetto all’Albiceleste, ma la questione centrale è un’altra: quanto valgono le quote se poi su una porzione del campo gioca Leo Messi, il calciatore più forte che il calcio abbia conosciuto negli ultimi trent’anni?

Forse valgono ancora, ma meno, molto meno. Lo sa bene l’Egitto, avanti 2-0 a dieci minuti dal termine. Lo sa bene anche la Svizzera, che dopo aver pareggiato nella sfida dei quarti sembrava potesse riuscire a compiere l’impresa nonostante l’inferiorità numerica. Insomma, quando di mezzo c’è una leggenda, in qualunque sport, non c’è un risultato scontato.

Detto questo, la vincente di oggi affronterà nella finale di domenica la Spagna, che ieri sera ha battuto la Francia. Un’altra partita dove i pronostici davano come favorita la Nazionale di Mbappè e compagni, ma il gioco delle Furie Rosse ha di nuovo avuto ragione sulle individualità, dimostrando se ce ne fosse ancora bisogno che il calcio è uno sport di squadra, salvo rare eccezioni (Messi docet).

https://youtu.be/Bh-8FONGYuk?si=-eUfI3cXGUd7OtaC

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