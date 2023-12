ING ti regala un anno di canone, prelievi e bonifici gratuiti

ING rivoluziona l'esperienza bancaria online con un'offerta imperdibile sul Conto Corrente Arancio, un conto completamente digitale e sicuro.

La proposta, denominata Modulo Zero Vincoli, ti consente di godere di canone, bonifici e prelievi gratuiti per l'intero primo anno di attivazione.

Conto Arancio di ING offre una gestione delle spese intuitiva attraverso l'app, fornendo notifiche puntuali sui pagamenti e consentendo l'autorizzazione delle operazioni con un semplice clic.

La flessibilità è ulteriormente potenziata grazie alle tre carte ING associabili al conto, tutte facenti parte del circuito di pagamento internazionale MasterCard.

Modulo Zero Vincoli di ING: zero canone, zero spese

L'attivazione del Modulo Zero Vincoli con Conto Corrente Arancio ING è il segreto per mantenere il canone a zero per il primo anno.

Questa opzione consente di prelevare contanti con carta di debito gratuitamente in Italia e in Europa, effettuare bonifici SEPA fino a 50.000 euro senza alcuna spesa e svolgere operazioni come MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite il Servizio Clienti, il tutto senza costi aggiuntivi. Inoltre, viene offerto un modulo di assegni all'anno senza alcun costo.

L'apertura del Conto Corrente Arancio è un processo rapido e conveniente, svolto interamente online in pochi minuti con firma digitale.

Collegandoti alla pagina dedicata all'offerta e seguendo le istruzioni su schermo, puoi personalizzare il tuo conto aggiungendo il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento desiderate, come la Carta di Credito MasterCard Gold, la Carta di Debito MasterCard e la Carta Prepagata MasterCard. Una volta completato il processo con un semplice bonifico, il servizio è subito operativo.

Approfitta dell'offerta di ING per aprire un conto online completo e sicuro, godendo di un anno di canone, prelievi e bonifici gratuiti. Una soluzione ideale per chi cerca un'esperienza bancaria conveniente e moderna.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.