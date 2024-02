ING ti offre il conto corrente Arancio a canone zero e prelievi gratuiti

L’innovazione e la convenienza sono ormai di casa con la maggior parte dei conti correnti online. Uno di questi è il Conto Corrente Arancio di ING. Se lo apri in questo periodo, potrai avere il canone zero per un anno e diverse operazioni gratuite.

Parliamo nello specifico delle operazioni più comuni effettuate online, come bonifici SEPA, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Un notevole risparmio, soprattutto se stai attualmente cercando una soluzione bancaria conveniente.

Conto Corrente Arancio: prelievi gratuiti con il Modulo Zero Vincoli

Uno dei vantaggi più importanti offerto da ING con il Conto Corrente Arancio è la possibilità di prelevare denaro contante con la carta di debito in Italia e in Europa senza pagare commissioni.

Una comodità assoluta, soprattutto se si una di quelle persone che amano viaggiare spesso oppure preleva costantemente denaro dagli ATM.

Inoltre, se attivi il Modulo Zero Vincoli, otterrai anche il canone gratis anche dopo il primo anno. Come si attiva? Devi soltanto accreditare lo stipendio, la pensione oppure depositando mensilmente almeno 1.000€. Se non vuoi attivare questo modulo ultra conveniente, il canone sarà di 2 euro al mese.

Non devi recarti fisicamente in banca per aprire il conto, poiché puoi farlo in modo semplice e veloce direttamente online.

Se possiedi lo SPID, la procedura è ancora più veloce. Non dovrai attendere preziosi minuti in coda oppure al telefono in attesa che un operatore ti risponda. Una flessibilità e praticità che, alla fine, si traducono in un'esperienza bancaria moderna e priva di qualsiasi complicazione.

Detto questo, se vuoi davvero un conto corrente innovativo e conveniente, il conto online proposto da ING è senza dubbio la scelta ideale. Oltre al canone zero, potrai prelevare gratuitamente ovunque tu sia in Italia e in Europa.

