ING lancia il conto deposito al 3,5%, non vincolato e a zero spese

Hai dei risparmi da mettere al sicuro e vuoi farli fruttare senza rinunciare alla flessibilità? ING propone una nuova promozione che unisce rendimento e libertà: Conto Arancio, il conto deposito non vincolato con interessi al 3,5% per 6 mesi, è ora disponibile per tutti i nuovi clienti che aprono anche un Conto Corrente Arancio a canone zero.

L'offerta è valida fino al 15 luglio 2025 e può essere attivata direttamente sul conto di ING.

Come funziona la nuova offerta ING: 3,5% di interessi senza vincoli

Il cuore della promo è l'accoppiata tra Conto Corrente Arancio, gratuito nella sua versione base, e Conto Arancio, il deposito non vincolato che consente di ottenere un rendimento competitivo senza bloccare i fondi. Non è richiesto l'accredito dello stipendio e la liquidazione degli interessi avviene a fine anno.

Per chi desidera qualche servizio in più, c'è anche la versione Più del conto corrente: costa 5€ al mese ma può essere azzerata facilmente con l'accredito dello stipendio o con entrate mensili di almeno 1.000€. Questa opzione include prelievi gratuiti e carta di credito senza costi aggiuntivi.

In parallelo, ING offre anche un programma "Porta un amico", che permette di guadagnare 50€ per ogni persona che apre un conto ING tramite il tuo invito (fino a 500€ di bonus totali).

Una promozione pensata per chi vuole far fruttare i risparmi senza rinunciare alla libertà di utilizzo: niente vincoli, niente spese, solo un rendimento sicuro. Tutti i dettagli per aderire alla promozione sono disponibili sul sito ufficiale ING.

