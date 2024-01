ING Direct Conto Corrente Arancio: ora col 4% annuo per 12 mesi

ING Direct col suo Conto Corrente Arancio vuole accaparrarsi il maggior numero di correntisti possibili. In queste ore, infatti, è attiva una promozione davvero irrinunciabile che offre diversi vantaggi. Uno su tutti il 4% annuo lordo per un anno fino a 100.000 euro.

Questo nuovo conto può essere aperto in maniera semplice e veloce direttamentE ONLINE anche con lo spid. Utilizzando questa metodologia apri il tuo conto in pochi secondi senza dover attendere alcunché.

ING Direct Conto Corrente Arancio: i dettagli

Con questa soluzione di ING Direct hai una valanga di operazioni gratuite incluse nel canone mensile a 0 euro. Ad esempio, puoi prelevare contanti senza commissioni in qualsiasi ATM sia in Italia che in Europa.

Attualmente, è possibile inviare bonifici SEPA ONLINE in forma gratuita fino a 50.000 euro. Inoltre, le operazioni più comuni come le ricariche telefoniche, il pagamento di tributi quali F24 oppure RAV e MAV sono comprese senza alcuna commissione se disposte da applicazione.

Il Modulo Zero Vincoli che di fatto rende gratuite le principali operazioni anche se effettuate tramite Servizio Clienti è gratuito per il primo anno. A partire dal 13° mese, il canone è azzerabile accreditando il proprio stipendio o pensione da almeno 1.000 euro.

Con il conto di ING Direct hai a disposizione una carta di debito ed una prepagate con canone gratuito. Se hai la necessità puoi anche richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold a 0€ al mese con una spesa mensile di 500€.

Costi ed altro

La promozione che ti regala il canone mensile di Conto Corrente Arancio è valida ONLINE fino al 27 Gennaio 2024, salvo eventuali proroghe.

