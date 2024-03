ING: 5% annuo lordo se apri il conto entro l’11 maggio

Con ING, il tuo denaro cresce più velocemente. La banca ha lanciato una promozione esclusiva che premia la tua fiducia e il tuo impegno: apri il Conto Arancio entro l’11 maggio e potrai goderti un rendimento del 5% annuo lordo. Questa offerta è valida per tutti i nuovi clienti che effettuano il primo versamento di 1.000 euro o accreditano lo stipendio entro la data sopra menzionata.

Questo conto deposito è sinonimo di flessibilità e convenienza. Senza spese di gestione, offre la libertà di movimentare i tuoi risparmi senza vincoli, accumulando interessi che verranno corrisposti alla fine dell’anno.

Calcola il tuo guadagno potenziale sul 5% annuo lordo

ING mette a disposizione un calcolatore online per stimare il tuo guadagno. Inserisci l’importo che desideri depositare e la durata del tuo investimento per scoprire quanto potresti guadagnare. Ad esempio, depositando 10.000 euro per un anno, il tuo saldo aumenterà fino a 10.300 euro, con un profitto netto di 300 euro.

Il Conto Arancio è la soluzione ideale per chi cerca un conto deposito senza costi nascosti. Aprire questo conto è facile: entra nel sito di ING e segui i passaggi per completare l’apertura del conto. Puoi anche scegliere di aprire il Conto Arancio insieme al Conto Corrente Arancio, così potrai gestire i tuoi soldi e i tuoi risparmi da un unico posto.

Approfitta di questa occasione unica per far fruttare i tuoi risparmi. Con ING, il tuo denaro lavora per te, e il 5% annuo lordo è solo l’inizio di ciò che puoi ottenere. Ricorda, hai tempo fino all’11 maggio per aprire il tuo Conto Arancio e iniziare a guadagnare.

