India supera la Cina: grosso impatto nella produzione di smartphone per il mercato USA

Il panorama globale della produzione degli smartphone sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con una nuova distribuzione dei poli manifatturieri che riscrive le regole del gioco nell’industria dell’elettronica di consumo.

Al centro di questo cambiamento si colloca l’India, che nel secondo trimestre del 2023 ha conquistato la leadership nell’esportazione smartphone verso il mercato USA, superando per la prima volta la storica supremazia della Cina e affermandosi come nuovo punto di riferimento nella supply chain globale.

I dati di Bloomberg

Secondo i dati Canalys riportati da Bloomberg, il subcontinente indiano ha raggiunto una quota del 44% nell’export di dispositivi mobili destinati agli Stati Uniti, un risultato che segna un autentico cambio di potere nella geografia industriale mondiale.

Alle spalle dell’India si posiziona il Vietnam, che consolida la sua presenza grazie agli investimenti dei principali player tecnologici, mentre la Cina si trova ora relegata al terzo posto, detenendo appena il 25% del mercato americano, una percentuale impensabile fino a pochi anni fa.

Sorpasso storico

Questo sorpasso storico non è frutto del caso, ma il risultato di strategie aziendali attentamente pianificate per diversificare e rendere più resilienti le catene di approvvigionamento. Protagonista assoluta di questa innovazione è Apple, che ha scelto di triplicare la produzione dei suoi iPhone in India nel corso di un solo anno.

Una decisione dettata non solo dall’esigenza di ridurre la dipendenza dagli stabilimenti cinesi, ma anche dalle crescenti tensioni geopolitiche tra Washington e Pechino, che hanno alimentato il timore di nuovi dazi e restrizioni commerciali.

La strategia di Apple

La strategia di Apple ha rappresentato un vero e proprio catalizzatore per l’intero settore, spingendo altre aziende a seguire l’esempio e a investire in nuovi poli produttivi fuori dalla Cina. Nonostante questa profonda riorganizzazione, il mercato USA degli smartphone ha registrato solo una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente.

Un dato che nasconde dinamiche più complesse: le spedizioni di iPhone verso gli Stati Uniti hanno infatti subito un calo dell’11%, in parte dovuto all’accumulo di scorte nei mesi precedenti per fronteggiare eventuali interruzioni legate a restrizioni commerciali.

Il successo dell'India e attenzione al Vietnam

Il successo dell’India si fonda su una serie di fattori competitivi che la rendono particolarmente attrattiva per le multinazionali del settore. In primo luogo, la disponibilità di una forza lavoro giovane e qualificata, capace di sostenere i ritmi e gli standard richiesti dalla produzione smartphone su larga scala. A ciò si aggiungono politiche governative orientate a favorire gli investimenti esteri e una struttura dei costi estremamente vantaggiosa, che permette di contenere le spese e massimizzare la redditività.

Anche il Vietnam ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova geografia produttiva, in particolare grazie agli impianti di Samsung, che hanno trasformato il Paese in uno snodo strategico per l’esportazione smartphone verso i principali mercati occidentali. Questa crescita, tuttavia, non cancella le sfide che attendono i nuovi protagonisti: mantenere elevati standard qualitativi e assicurare la continuità delle forniture resta una priorità assoluta in un contesto sempre più competitivo e frammentato.