Indagine in UK su TikTok e Reddit per la protezione dei minori

L'Autorità britannica per la protezione dei dati (ICO) ha avviato un'inchiesta approfondita su tre delle piattaforme social più popolari al mondo: TikTok, Reddit e Imgur. L'obiettivo dell'indagine è comprendere come queste piattaforme gestiscono i dati personali di bambini e adolescenti, per garantire che vengano rispettate le normative sulla privacy.

L'ICO ha deciso di intervenire in seguito a preoccupazioni crescenti riguardo all'uso dei dati personali generati dalle attività online dei minori. Le autorità temono che questi dati possano essere utilizzati per indirizzare i giovani verso contenuti inappropriati o dannosi, mettendo a rischio la loro sicurezza online. L'indagine, dunque, mira a verificare se TikTok, Reddit e Imgur abbiano violato le leggi di protezione dei dati, che impongono restrizioni specifiche sull'uso delle informazioni personali dei minori.

Questa non è la prima volta che TikTok finisce sotto il mirino delle autorità britanniche. Già nel 2023, il social network cinese è stato multato con una sanzione di 12,7 milioni di sterline per violazioni delle normative sulla privacy dei minori.

Forti preoccupazioni per diverse piattaforme

Inoltre, il governo del Regno Unito ha espresso più volte forti preoccupazioni riguardo all'uso dei dati personali da parte di TikTok, sollevando dubbi sulla sicurezza dei dati degli utenti più giovani.

L'inchiesta si concentrerà su diversi aspetti legati alla protezione dei minori. In particolare, l'ICO esaminerà come le piattaforme raccolgano e utilizzino i dati personali dei minori e se queste adottano adeguate misure per proteggere la loro privacy. Un altro punto importante dell'indagine riguarda la possibilità che i minori vengano esposti a contenuti dannosi o inappropriati, un rischio che diventa particolarmente elevato quando non vengono messe in atto sufficienti misure di sicurezza.

Le implicazioni di questa indagine potrebbero essere significative. Se le piattaforme risultassero inadempienti rispetto alle normative sulla protezione dei dati, potrebbero essere soggette a sanzioni economiche. Inoltre, l'esito dell'indagine potrebbe determinare modifiche alle politiche e alle pratiche di TikTok, Reddit e Imgur, obbligandole a rafforzare la protezione dei dati personali dei minori e a tutelare meglio la loro sicurezza online.