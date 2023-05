Incredibile: su Amazon puoi acquistare 5 prodotti tech spendendo in totale 50€

Con questi incredibili prodotti in offerta su Amazon, oggi potete portarvi a casa addirittura cinque gadget tech di tendenza ed estremamente utili, ovverosia, una coppia di auricolari in ear, una cuffia da gaming con microfono, un lettore MP3, uno smartwatch e un portachiavi con funzioni di lettura micro schede, spendendo in totale solo 50€. Incredibile, vero?

Smartwatch Blackview 3 a 15€ Il nuovo Blackview R3 Smartwatch è dotato di 1.3 "full touch TFT screen, ti fa avere un'eccellente qualità dell'immagine. Vi forniamo più di tipi di quadranti, si può anche personalizzare un volto esclusivo orologio caricando le vostre immagini. Ultra confortevole e leggero, con le cinghie sostituibili (silicone + Weave) oggi costa appena 15€. Compralo su Amazon a 15€ Auricolari in-ear a 13€ Sei libero di non crederci, ma questi auricolari Bluetooth 5.1 con microfono sono davvero una potenza. Questi gioiellini sono infatti in grado di offrirti per una miseria un ottimo isolamento, suono pulito e microfono performante anche in caso di forte vento. Cioè a dire funzioni che di solito trovi in cuffiette che costano molto di più. E allora, fidati, vai subito su Amazon e chiudi immediatamente l'acquisto, per averli a soli 13 euro scontati del 50%. Praticamente il costo di una pizza a Milano, ma a patto di essere clienti Amazon Prime. Comprale su Amazon a 13€ Cuffie da Gaming tech semi professionale a 12€

Queste cuffie da gaming sono progettate appositamente per dispositivi di gioco: PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox one, Xbox one S, Xbox one X, Nintendo Swith e audio compatibile con dispositivi da 3,5 mm come PC, MAC e laptop Connettore. Le cuffie offriranno l'esperienza più realistica possibile, complice tra le altre cose la presenza di altoparlanti con driver al neodimio da 40 mm di alta qualità e dei più recenti chip ad alta precisione.

Portachiavi tech 6 in 1 a 9€

Avresti mai pensato che esiste un portachiavi tech 6 in 1, che oltre a essere utile, sfizioso e unico, è anche super utile? Ideale per una ricarica di emergenza, indipendentemente dal tipo di dispositivo, costa anche pochissimo ora su Amazon. Lo porti a casa infatti a 9€, con le spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Lettore MP3 con supporto USB a 0,39 Cent Se siete alla ricerca di un buon lettore MP3 per portare sempre con voi e ascoltare i vostri brani preferiti, questo dispositivo che costa appena 0,39€ è perfetto e assolutamente comodo da tenere in tasca (le spedizioni sono 2,20€). Compralo su Amazon a 0,39€

