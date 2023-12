Incredibile Powerbank da 20.000mAh in MAXI SCONTO

Questo dispositivo si presenta come un compagno affidabile per soddisfare le esigenze quotidiane di ricarica in modo efficiente e veloce. Con una potenza notevole, questo powerbank può offrire una soluzione potente e pratica per gli utenti in movimento.

Dotato di tre diverse porte, tra cui una porta di ingresso e uscita veloce USB C da 18 W e due uscite veloci USB A PD da 22,5 W, questo caricabatterie portatile consente di caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, rendendo la condivisione di energia un processo efficiente. È ideale per viaggi e campeggio, garantendo una fonte di alimentazione affidabile ovunque tu vada.

La tecnologia di ricarica rapida PD 3.0 e QC 4.0 del power bank offre una velocità di ricarica quattro volte superiore rispetto ai caricabatterie portatili convenzionali. Con una potenza di ricarica fino a 22,5W, è in grado di caricare il telefono cellulare al 75% in soli 35 minuti, migliorando notevolmente l'efficienza della ricarica.

Il design del pannello a specchio completo con display a LED fornisce un monitoraggio in tempo reale della carica residua della batteria. Quando l'icona del fulmine verde compare sullo schermo, indica una carica super veloce, riducendo notevolmente il tempo di ricarica. La certificazione di sicurezza CE, RoHS e FCC garantisce la protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta promo su un prodotto davvero pazzesco: si tratta di un powerbank da 20.000mAh e una potenza di ricarica di 22,5W che viene scontato del 35% e venduto a 16,24€.