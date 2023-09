INCREDIBILE OFFERTA: cuffie bluetooth a 9,98€ con l'80% di SCONTO

Il mercato delle cuffie bluetooth e in particolar modo degli auricolari è sempre più vasto ed è sempre più in voga, complice anche la comodità di questi dispositivi per effettuare tutte le azioni quotidiane avendo sempre compagnia. L'offerta di oggi ha davvero dell'incredibile, Amazon mette in sconto dell'80% (sì, avete letto bene) un paio di cuffie bluetooth per un prezzo finale di soli 9,98€.

Lo sconto dell'80% è clamoroso: cuffie bluetooth a 9,98€

Auricolari wireless con chip Bluetooth 5.2, basta aprire il coperchio del vano cuffie e si collegheranno automaticamente al telefono (dopo il primo abbinamento).Velocità di connessione più veloce, musica più chiara e un'esperienza di chiamata più fluida. Unità di riduzione del rumore ENC forniscono un suono surround, 4 microfoni possono contenere chiamate vocali ad alta definizione. Durata della batteria in grado di fornire fino a 5 ore di riproduzione alla volta e il vano auricolari può essere esteso fino a 30 ore. Dotato della stessa modalità touch ufficiale, Lo smart touch delle cuffie riduce efficacemente i falsi tocchi.

La superficie e l'angolo della parte in-ear degli auricolari Wireless sono stati lucidati e rifiniti ripetutamente per raggiungere un equilibrio tra bellezza e comfort e renderlo comodo da indossare, L'auricolare semi-in-ear pesa meno di 3g ed è stato riprogettato ergonomicamente per adattarsi alle tue orecchie. Non c'è una fastidiosa regolazione delle orecchie e non c'è dolore dopo un uso prolungato. Compatibili con ogni tipologia di smartphone o dispositivi vari, che siano essi della famiglia Android (dunque, ad esempio: Samsung, Xiaomi) o della famiglia iOS (dunque tutti i vari iPhone). Non perdete questa occasione super competitiva e vantaggiosa.

Ribadiamo, dunque, questa clamorosa offerta: Amazon mette in sconto dell'80% un paio di cuffie/auricolari bluetooth per un prezzo finale davvero stracciato, solo 9,98€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.