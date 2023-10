INCREDIBILE OFFERTA: 52% di sconto sullo smartwatch PER ECCELLENZA di Xiaomi

Xiaomi è un'azienda cinese di tecnologia fondata nel 2010, nota per la produzione di una vasta gamma di prodotti elettronici, tra cui smartphone, dispositivi per la casa intelligente, dispositivi indossabili ecc... ed è proprio uno di quest'ultimi il protagonista di questa maxi offerta di Amazon: sconto del 52% sullo smartwatch Xiaomi, Watch S1 per un prezzo finale di 95,70€, più di 100€ di sconto.

Lo smartwatch definitivo: Amazon e Xiaomi lanciano il super sconto

Lo Xiaomi Watch S1 Active GL (Moon White) è un elegante smartwatch progettato per soddisfare chi cerca uno stile e un monitoraggio avanzato dell'attività fisica. Con il suo schermo AMOLED HD da 1,43 pollici e la ghiera in metallo, offre un'estetica di fascia alta e un refresh rate di 60 Hz, garantendo una grafica eccezionale. Questo smartwatch è dotato di 117 modalità di fitness, tra cui 19 modalità professionali che ti aiuteranno a rimanere in forma e monitorare la tua attività fisica. Inoltre, con una resistenza all'acqua fino a 5 ATM, puoi utilizzarlo senza preoccuparti delle intemperie.

La tecnologia GPS dual-band garantisce una localizzazione rapida e precisa, mentre il dispositivo supporta il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, la misurazione della SpO2 e il monitoraggio del sonno, prendendosi cura di te in ogni momento. Inoltre, grazie alla possibilità di effettuare pagamenti contactless MasterCard e effettuare chiamate telefoniche Bluetooth, questo smartwatch offre una notevole versatilità. E con una durata della batteria di 12 giorni, puoi contarci per rimanere connessa e in forma per lunghi periodi senza preoccuparti della ricarica.

Amazon applica un maxi sconto sullo smartwatch Xiaomi, il Watch S1, del 52% per un prezzo d'acquisto finale di 95,70€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.