INCREDIBILE METÀ PREZZO: penna per iPad in offerta su Amazon!

Vi è, ormai, una tradizione ben collaudata per quel che riguarda la produzione e soprattutto l'utilizzo di penne per tablet, utili sia per per prendere appunti, sia per disegnare o abbozzare qualcosa e sia per quello che è l'uso quotidiano che tramite la penna risulta essere molto comodo e accessibile. In particolar modo, iPad, essendo un punto di riferimento per tutti i tablet, può essere sfruttato al meglio tramite una penna dedicata ed è per questo motivo che segnaliamo l'incredibile offerta proprio su questo device presente oggi su Amazon: 50% di sconto, metà prezzo dunque, per un costo finale di 19,99€.

La penna per iPad al 50% di sconto, offerta incredibile!

La iPad Pen è compatibile con i tutti i modelli realizzati e messi sul mercato dopo il 2018. Precisione fino a 0,1 mm in pixel, senza ritardi, offset, o punti di interruzione! Rispetto alla tradizionale stylus, offre una maggiore sensibilità, un segnale più accurato e un tocco più confortevole. Ideale per disegnare, disegnare, scrivere, annotare, contrassegnare PDF, ecc... Batteria ricaricabile integrata da 130 mAh, impiega circa 10-15 minuti per caricarsi completamente e offre circa 8-10 ore di uso continuo.

Dotata anche di spegnimento automatico e modalità di sospensione dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia. La punta è realizzata in morbido POM, che non produce alcun rumore fastidioso e offre una maggiore protezione per lo schermo. L'esperienza offerta è quella di una scrittura manuale su carta. Si tratta di un device di assoluta qualità che, soprattutto per chi lavora molto con il proprio iPad, è diventato fondamentale e non si può non possederne una. A questo prezzo poi...

Amazon, dunque, mette in sconto del 50% la penna per iPad, compatibile con dispositivi a partire dal 2018: un metà prezzo straordinario con spesa finale di soli 19,99€.

