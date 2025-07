Incogni: rimozione automatica dei dati personali e controllo totale sulla privacy

Quando si tratta di proteggere la propria privacy online, rimuovere i propri dati personali dai database dei cosiddetti data broker è una delle mosse più efficaci. Ecco dove entra in gioco Incogni, un servizio pensato per riportare il controllo nelle mani degli utenti, eliminando i dati personali da centinaia di archivi senza che tu debba affrontare il complicato processo da solo.

Oggi puoi risparmiare fino al 50% per i piani annuali, e il più economico ti viene a costare solamente 7,29€ al mese. Scopri di seguito cosa includono i piani e perché dovresti attivare Incogni oggi stesso per proteggere e cancellare i tuoi dati dal web.

Perché scegliere Incogni

Grazie al supporto alle normative più rigorose come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) europeo e il California Consumer Privacy Act (CCPA), Incogni gestisce in automatico la complessità delle richieste legali, rendendo semplice quello che altrimenti richiederebbe tempo e conoscenze specifiche.

Privacy sotto controllo: elimina la possibilità che i tuoi dati vengano usati per profilarti, truffarti o venderti pubblicità indesiderata.

Risparmio di tempo ed energia: non dovrai più contattare singolarmente decine o centinaia di società diverse.

Aggiornamento costante: Incogni scansiona regolarmente database nuovi o aggiornati, mantenendo alta la protezione nel tempo.

Riduce spam e chiamate indesiderate: la cancellazione dei tuoi dati limita anche le comunicazioni commerciali invadenti.

Sicurezza e trasparenza: l’interfaccia ti permette di seguire in ogni momento lo stato delle tue richieste.

Con Incogni, la rimozione dei dati personali online diventa accessibile a tutti, anche a chi non è esperto di diritto sulla privacy o non ha tempo per seguire pratiche burocratiche complesse. Se temi che i tuoi dati circolino incautamente su Internet o desideri fermare spam, pubblicità mirata e potenziali rischi di furto d’identità, affidarti a Incogni è un passo concreto verso una navigazione più protetta e serena.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.