Incogni: la risposta per proteggere la tua identità online

Proteggere la propria identità online è una priorità crescente, e con Incogni, si apre la porta a un servizio che offre un livello alto di protezione per i dati personali.

Incogni si distingue per la capacità di impedire la rivendita dei dati a terze aziende, riducendo così il rischio di spam e di furti di identità.

Incogni: gestione avanzata dei dati personali

Incogni si occupa della gestione delle pratiche di cancellazione dei dati personali direttamente dai database online.

Il servizio automatizza l'intera procedura, interagendo con i "data broker" per garantire il rispetto dei diritti dell'utente e la cancellazione delle informazioni personali non autorizzate.

Il funzionamento di Incogni è intuitivo: attraverso una sottoscrizione mensile, il servizio si impegna costantemente nella protezione dei dati personali dell'utente.

Il costo standard è di 12,99 euro al mese, ma un'opportunità di risparmio significativa è offerta con il piano annuale, attualmente scontato del 55%. Basta inserire il codice “XMAS23” in fase di sottoscrizione.

Incogni non solo garantisce una protezione completa per i dati personali, ma agisce direttamente sui data broker per cancellare informazioni relative all'identità dell'utente.

Questo non solo aumenta il livello di privacy, ma riduce anche il rischio di ricevere spam tramite chiamate o email e protegge da furti di identità.

Attivare Incogni è un processo semplice, e se si opta per il piano annuale, si può godere di un risparmio significativo del 55%, con un mese di garanzia di rimborso. Per accedere a questa offerta promozionale, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Incogni tramite il link qui sotto:

In conclusione, Incogni rappresenta una soluzione conveniente e efficace per chiunque desideri proteggere la propria identità online.

Sfruttando questa offerta, è possibile accedere a una protezione completa a un prezzo vantaggioso, contribuendo a preservare la privacy e a ridurre i rischi online.

