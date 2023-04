Incogni: il servizio che cancella i tuoi dati dai broker online a metà prezzo

Sei comprensibilmente preoccupato dalla tua privacy online e vuoi evitare che i tuoi dati personali finiscano nelle mani di aziende che li sfruttano per scopi commerciali o illeciti. Allora dai un'occhiata a questa offerta.

Incogni, il servizio che ti aiuta a rimuovere i tuoi dati dai database dei broker di dati, è in sconto con il 50% di risparmio sul piano annuale. E adesso ti spieghiamo come funziona.

Chi sono i broker di dati e perché sono pericolosi

I broker di dati sono delle società che raccolgono, analizzano e vendono a terze parti le informazioni che gli utenti inconsapevolmente salvano su Internet: dai semplici contatti agli indirizzi, dalle cronologie di navigazione e di acquisto, dai dati sanitari a quelli finanziari.

Questi dati possono essere usati da scammers, estranei, assicurazioni, banche, aziende e persino dal governo per scopi che vanno dallo spam al furto di identità, passando per la discriminazione e la manipolazione.

Per tutelare la tua privacy in rete e impedire che i tuoi dati vengano sfruttati senza il tuo consenso, puoi affidarti a Incogni, un servizio in abbonamento di Surfshark, l’azienda nota per la sua eccellente VPN.

Come può Incogni difenderti dai broker e cancellare i tuoi dati online

Incogni si mette in contatto a tuo nome con i broker di dati presenti nella sua lunga lista e richiede di rimuovere immediatamente i tuoi dati dai database che possiedono.

Incogni si occupa di tutti i tipi di broker di dati: da quelli di ricerca di persone a quelli di marketing, da quelli finanziari a quelli sanitari. Inoltre, gli specialisti del servizio monitorano costantemente i broker per essere sicuri che non siano impossessati nuovamente dei dati o ne abbiano aggiunto di inediti nei loro archivi. Nel caso qualche broker dovesse rifiutarsi, scatterebbe subito la segnalazione alle agenzie dei consumatori.

Parliamo di un servizio in abbonamento con diverse soluzioni flessibili tra cui scegliere. Puoi sottoscrivere un abbonamento mensile per 12,99 euro o un abbonamento annuale da 6,49 euro/mese disponibile con la nuova offerta del 50% comprensivo di garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni e possibilità di cancellare in qualsiasi momento.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: sottoscrivi ora Incogni e proteggi la tua privacy online da chi vuole sfruttare i tuoi dati.

