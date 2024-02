Incogni: cancella le tue tracce digitali per una maggiore sicurezza

Vuoi che informazioni come il tuo indirizzo email, il tuo numero di cellulare o l’indirizzo in cui abiti vengano rimossi dal web? Puoi farlo con Incogni: un servizio innovativo che offre una protezione efficace contro la raccolta non autorizzata dei tuoi dati personali a prezzi accessibili.

Ogni giorno, senza saperlo, lasciamo tracce digitali che possono essere raccolte, vendute e utilizzate in modi che sfuggono al nostro controllo. Con Incogni puoi prevenire tutto questo.

Incogni: la difesa contro i broker di dati

I broker di dati sono entità che fanno affari raccogliendo, aggregando e vendendo informazioni personali. Questi "profili ombra" possono contenere dettagli intimi sulla tua vita, esponendoti a rischi di truffe, spam e violazioni della privacy.

Incogni può risolvere questo problema, presentandosi con un’offerta promozionale davvero unica: uno sconto del 50% sul piano annuale. Abbonandoti ora il costo del servizio è di 6,49 €/mese. L’importo è fatturato annualmente, ma se ci ripensi hai 30 giorni per chiedere un rimborso. Se invece non vuoi impegnarti per un anno intero, Incogni è disponibile anche con un abbonamento mensile a 12,99 €/mese. In ogni caso non ci sono vincoli e puoi disdire il servizio in qualsiasi momento.

Ma come funziona? Il processo è molto semplice ma altrettanto efficace. Dopo aver creato un account, concedi a Incogni il diritto di agire per tuo conto, richiedendo la rimozione dei tuoi dati personali dai database dei broker. Poi non devi fare altro, Incogni lavorerà per te ripulendo le tue tracce digitali in modo costante.

Utilizzare questo servizio significa ridurre drasticamente il rischio di furto d'identità e di essere bersaglio di spam e truffe. E siccome sono sempre più frequenti Incogni può essere la soluzione che fa per te. Visita il sito per approfittare dell'offerta e iniziare il tuo percorso verso una maggiore privacy online.

