Incidenti stradali: arriva il modulo digitale per la constatazione amichevole, obbligatorio dal 1° luglio

La gestione dei sinistri stradali si prepara a dei cambiamenti significativi. A partire dal 1° luglio 2025, le assicurazioni italiane saranno obbligate a offrire ai propri clienti la possibilità di compilare il modulo Cai digitale, una soluzione che promette di semplificare e velocizzare il processo di constatazione amichevole. Questo cambiamento, reso possibile grazie all’adozione di applicazioni e piattaforme web, segna un importante passo avanti nella digitalizzazione del settore assicurativo.

Ogni anno in Italia si registrano circa 1,8 milioni di incidenti stradali, di cui l’80% viene già gestito tramite risarcimento diretto. L’introduzione del modulo Cai digitale mira a rendere questo processo ancora più efficiente, riducendo errori materiali e migliorando la qualità dei dati raccolti. Secondo Luigi Mercurio, presidente dell'Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, la digitalizzazione rappresenta un’opportunità per incrementare precisione e trasparenza nella gestione delle pratiche.

Come funzionerà il nuovo sistema

Il cuore del nuovo sistema sarà rappresentato dalle applicazioni e piattaforme digitali sviluppate dalle compagnie di assicurazioni. Gli utenti potranno accedere al modulo elettronico direttamente dal proprio smartphone o computer, inserendo dati essenziali come data, luogo, targhe e circostanze dell’incidente. Sarà inoltre possibile allegare fotografie, arricchendo la documentazione e garantendo maggiore accuratezza.

Un elemento cruciale sarà l’autenticazione tramite strumenti sicuri come SPID o Carta d’Identità Elettronica, per assicurare la validità legale del documento. Tuttavia, i tempi di apertura delle pratiche non subiranno variazioni significative, mantenendosi tra le 24 e le 48 ore dalla denuncia.

Innovazione e tradizione: una convivenza possibile

Nonostante la spinta verso la digitalizzazione, il modulo cartaceo tradizionale non sarà abbandonato. L'Ivass, accogliendo le richieste di diverse associazioni di categoria, ha stabilito che entrambe le opzioni - digitale e cartacea - dovranno coesistere. Questo approccio mira a non escludere le fasce di popolazione meno avvezze alla tecnologia, garantendo un accesso equo ai servizi.

La transizione verso il digitale nel settore assicurativo rappresenta una scelta strategica che unisce i vantaggi dell’innovazione, come velocità e precisione, con l’attenzione alle esigenze di tutti gli utenti. La digitalizzazione, inoltre, si allinea con gli obiettivi di semplificazione burocratica, rendendo la gestione dei sinistri stradali meno onerosa e più trasparente.

Infine, è importante sottolineare il ruolo di associazioni come l'Aiped, che promuovono lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore assicurativo. L’adozione del modulo Cai digitale è solo l’inizio di un percorso che potrebbe trasformare radicalmente il rapporto tra compagnie assicurative e clienti, offrendo soluzioni sempre più integrate e personalizzate.